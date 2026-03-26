Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından aylık 16 bin 389 lira ödeme yapılırken işveren de yarım maaş ödüyor.

Doğum izni süresince verilen iş göremezlik ödeneği 112 günden 168 güne çıkarılarak asgari ücretli anneler için en az 123 bin 312 liraya yükseldi.

1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için ilk çocukta 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocukta aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklarda aylık 5 bin lira doğum yardımı 60 ay boyunca ödeniyor.

İlk doğumunu yapan asgari ücretli bir annenin aldığı toplam destek 2025 yılında 190 bin 787 liraya ulaştı.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirmek amacıyla yapılan düzenlemeler genişletildi. Hem izin sürelerinde hem de maddi desteklerde artışa gidilirken, özellikle çalışan anneler için sağlanan toplam ödenekler dikkat çekici seviyelere ulaştı. Yeni hesaplamalara göre ilk doğumunu yapan bir annenin aldığı destekler 190 bin lirayı aşabiliyor.

İlk doğumda alınan toplam ödenek 190 bin lirayı aşabiliyor.

Annelere hangi destekler veriliyor?

Çalışan ya da çalışmayan annelere yönelik çeşitli destekler bulunuyor. Doğum parası, analık ödeneği ve emzirme yardımı gibi maddi desteklerin yanı sıra; doğum izninin uzatılması, yarı zamanlı çalışma hakkı ve ücretsiz izin gibi uygulamalar da sağlanıyor.

Ayrıca annelere, çocuk ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma imkânı tanınırken, bu süreçte gelir kaybını azaltacak ödemeler de yapılıyor.