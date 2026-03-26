Asgari ücretli anneye 190.787 TL destek! Maaşı yüksek olanın ödeneği de artıyor

Kadın istihdamını artırmak için hayata geçirilen yeni düzenlemeyle annelere sağlanan maddi destekler rekor seviyeye ulaştı. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte asgari ücretli bir annenin alacağı toplam ödeme 190 bin lirayı aşıyor. İşte adım adım doğum yardımı başvurusu, emzirme ödeneği ve yeni yarı zamanlı çalışma modeli...

Asgari ücretli anneye 190.787 TL destek! Maaşı yüksek olanın ödeneği de artıyor
  • Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenleme TBMM'ye sunuldu ve kısa sürede yasalaşması bekleniyor.
  • İlk doğumunu yapan asgari ücretli bir annenin aldığı toplam destek 2025 yılında 190 bin 787 liraya ulaştı.
  • 1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için ilk çocukta 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocukta aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklarda aylık 5 bin lira doğum yardımı 60 ay boyunca ödeniyor.
  • Doğum izni süresince verilen iş göremezlik ödeneği 112 günden 168 güne çıkarılarak asgari ücretli anneler için en az 123 bin 312 liraya yükseldi.
  • Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından aylık 16 bin 389 lira ödeme yapılırken işveren de yarım maaş ödüyor.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirmek amacıyla yapılan düzenlemeler genişletildi. Hem izin sürelerinde hem de maddi desteklerde artışa gidilirken, özellikle çalışan anneler için sağlanan toplam ödenekler dikkat çekici seviyelere ulaştı. Yeni hesaplamalara göre ilk doğumunu yapan bir annenin aldığı destekler 190 bin lirayı aşabiliyor.

İlk doğumda alınan toplam ödenek 190 bin lirayı aşabiliyor.

Annelere hangi destekler veriliyor?

Çalışan ya da çalışmayan annelere yönelik çeşitli destekler bulunuyor. Doğum parası, analık ödeneği ve emzirme yardımı gibi maddi desteklerin yanı sıra; doğum izninin uzatılması, yarı zamanlı çalışma hakkı ve ücretsiz izin gibi uygulamalar da sağlanıyor.

Ayrıca annelere, çocuk ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma imkânı tanınırken, bu süreçte gelir kaybını azaltacak ödemeler de yapılıyor.

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılması için düzenleme yolda.

Ödeneklerde hangi değişiklikler oldu?

2025 yılı itibarıyla annelere sağlanan birçok ödeme kaleminde artış gerçekleşti. İş göremezlik ödeneği, emzirme yardımı ve yarı zamanlı çalışma ödeneği yükseldi. Bu artışta asgari ücrete yapılan zam belirleyici oldu.

Öte yandan doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte annelerin alacağı toplam ödeme tutarında da artış bekleniyor.

Devlet annelere hem nakdi hem de çalışma kolaylığı sağlıyor.

24 haftalık izin yürürlüğe girdi mi?

Doğum izninin uzatılmasına ilişkin düzenleme TBMM'ye sunuldu ve kısa sürede yasalaşması bekleniyor. Teklife göre mevcut 16 haftalık izin süresi 24 haftaya çıkarılacak.

Bu sürenin 8 haftası doğum öncesinde, 16 haftası ise doğum sonrasında kullanılacak. Doktor raporu alan anneler, doğum öncesi iznin bir kısmını doğum sonrasına aktarabilecek.

Doğum yardımı kaç lira oldu?

1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için doğum yardımı yeniden düzenlendi.

İlk çocukta tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılırken, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek veriliyor. Bu ödemeler 60 ay boyunca devam ediyor.

Başvuru için ebeveynlerden birinin Türk vatandaşı olması, Türkiye'de ikamet etmesi ve e-Devlet üzerinden başvuru yapılması yeterli oluyor.

Doğum yardımı ve aylık destekler 5 yıl boyunca devam ediyor.

Anneler için ödenen rapor parasının hesabı değişti mi?

Çalışan annelere doğum izni süresince verilen iş göremezlik ödeneğinde önemli değişiklik bulunuyor.

Mevcut durumda 112 gün üzerinden yapılan ödeme, doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla 168 gün üzerinden hesaplanacak. Asgari ücretli bir anne için bu tutar en az 123 bin liraya ulaşacak.

Diğer desteklerle birlikte ilk doğumda toplam ödeme 190 bin lirayı aşarken, annenin maaşı yükseldikçe bu tutar da artıyor.

Yarı zamanlı çalışan annelere hem işveren hem devlet ödeme yapıyor.

Yarı zamanlı çalışmada ödemeyi kim yapıyor?

Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan annelere iki farklı kaynaktan ödeme yapılıyor. İşveren çalışılan süreye göre yarım maaş öderken, İŞKUR da yarım çalışma ödeneği sağlıyor.

İŞKUR tarafından ödenen aylık tutar 16 bin 389 lira seviyesinde bulunuyor. İlk doğumda 60 gün yarı zamanlı çalışan bir anne, bu kapsamda toplam 32 bin 779 lira ödeme alabiliyor.

İŞKUR desteğiyle annelerin geliri yarı zamanlı çalışmada korunuyor.

Yarı zamanlı çalışan anneye işveren nasıl maaş ödüyor?

Yarı zamanlı çalışan annelere işveren tarafından yarım maaş ödeniyor. Asgari ücretli bir çalışan için bu tutar aylık 14 bin liranın üzerinde hesaplanıyor.

İŞKUR desteği ile birlikte annenin toplam aylık geliri 30 bin liranın üzerine çıkıyor. Bu rakam, annenin maaşına göre daha da yükseliyor.

Emzirme ödeneği tek seferlik ödeme olarak veriliyor.

Emzirme ödeneği nasıl alınıyor?

Doğum yapan annelere verilen emzirme ödeneği 2025 yılı için 1.621 lira olarak belirlendi. Bu ödeme tek seferlik yapılıyor.

Yardımdan yararlanmak için annenin ya da eşinin sigortalı olarak çalışması yeterli oluyor.

Yeni düzenlemelerle annelerin iş hayatında kalması hedefleniyor.

Toplam destek ne kadar oldu?

Tüm kalemler birlikte değerlendirildiğinde, çalışan annelere sağlanan desteklerin toplamı oldukça yüksek seviyelere ulaşıyor. Özellikle doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte, ilk doğumunu yapan bir annenin aldığı toplam destek en az 190 bin lirayı buluyor.

Bu tutar annenin gelirine bağlı olarak daha da artabiliyor.

ASGARİ ÜCRETLİ ANNENİN İLK ÇOCUĞU OLURSA

Ödenek/Yardım AdıTutar (TL)Açıklama
Emzirme ödeneği1.621
Doğum yardımı5.000Tek seferlik ödeme
İş göremezlik ödeneğiEn az 123.312168 günlük toplam tutar
İŞKUR yarı zamanlı çalışma ödeneği32.7792 aylık toplam tutar
Yarı zamanlı çalışana işverenin ödeyeceği tutarEn az 28.075,502 ay için toplam tutar
TOPLAM190.787Tüm kalemlerin toplamı

ASGARİ ÜCRETLİ ANNENİN İKİNCİ ÇOCUĞU OLURSA

Ödenek/Yardım AdıTutar (TL)Açıklama
Emzirme ödeneği1.621
Doğum yardımı1.500Aylık ödeme
İş göremezlik ödeneğiEn az 123.312168 günlük toplam tutar
İŞKUR yarı zamanlı çalışma ödeneği65.558,604 ay için toplam tutar
Yarı zamanlı çalışana işverenin ödeyeceği tutarEn az 56.150,994 ay için toplam tutar

ASGARİ ÜCRETLİ ANNENİN ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞU OLURSA

Ödenek/Yardım AdıTutar (TL)Açıklama
Emzirme ödeneği1.621
Doğum yardımı5.000Aylık ödeme
İş göremezlik ödeneğiEn az 123.312168 günlük toplam tutar
İŞKUR yarı zamanlı çalışma ödeneği98.337,926 ay için toplam tutar
Yarı zamanlı çalışana işverenin ödeyeceği tutarEn az 84.226,496 ay için toplam tutar

