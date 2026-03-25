Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster 25 Mart 2026 itibarıyla motorin litre fiyatında 3,72 TL, benzin litre fiyatında 55 kuruş indirim yapıldı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 62,43 TL, motorin 73,98 TL olurken Anadolu Yakası'nda benzin 62,29 TL, motorin 73,84 TL oldu.

Ankara'da benzin litre fiyatı 63,41 TL, motorin 75,12 TL olarak belirlendi.

İzmir'de benzin litre fiyatı 63,68 TL, motorin 75,39 TL seviyesinde oluştu.

Son zamların ardından akaryakıt fiyatlarında bu kez indirim yapıldı. Benzin ve motorin litre fiyatları 25 Mart itibarıyla pompaya yansırken, düşüş özellikle motorinde daha belirgin oldu.

Petrol fiyatlarındaki küresel yükselişin etkisiyle akaryakıta peş peşe zamlar yapılırken, son olarak motorin ve benzine gece yarısı sınırlı bir indirim uygulandı. YUKARI YÖNLÜ FİYAT DEĞİŞİMİ ABD, İran ve İsrail arasında artan gerilim ile Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler, Brent petrol fiyatlarını yukarı yönlü harekete geçirdi. Haftayı yüzde 6,8 artışla 107,9 dolar seviyesinde kapatan Brent petrol, döviz kurundaki dalgalanmalarla birleşince Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında tarihi artışları beraberinde getirdi.