CANLI YAYIN
Geri

Akaryakıtta çifte indirim! Motorine 3,72 TL ve benzine 55 kuruşluk düşüş

25 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren motorin fiyatlarında 3,72 lira, benzin fiyatlarında ise 55 kuruşluk bir düşüş gerçekleşti. Yapılan indirimin yaklaşık yüzde 75’lik kısmının Eşel Mobil Sistemi kapsamında ÖTV’den karşılanması, kalan yüzde 25’lik bölümün ise doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılması öngörülüyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • 25 Mart 2026 itibarıyla motorin litre fiyatında 3,72 TL, benzin litre fiyatında 55 kuruş indirim yapıldı.
  • ABD, İran ve İsrail arasındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle Brent petrol fiyatları yüzde 6,8 artışla 107,9 dolar seviyesine yükseldi.
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 62,43 TL, motorin 73,98 TL olurken Anadolu Yakası'nda benzin 62,29 TL, motorin 73,84 TL oldu.
  • Ankara'da benzin litre fiyatı 63,41 TL, motorin 75,12 TL olarak belirlendi.
  • İzmir'de benzin litre fiyatı 63,68 TL, motorin 75,39 TL seviyesinde oluştu.

Son zamların ardından akaryakıt fiyatlarında bu kez indirim yapıldı. Benzin ve motorin litre fiyatları 25 Mart itibarıyla pompaya yansırken, düşüş özellikle motorinde daha belirgin oldu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel pompa fiyatları…

Petrol fiyatlarındaki küresel yükselişin etkisiyle akaryakıta peş peşe zamlar yapılırken, son olarak motorin ve benzine gece yarısı sınırlı bir indirim uygulandı.

YUKARI YÖNLÜ FİYAT DEĞİŞİMİ

ABD, İran ve İsrail arasında artan gerilim ile Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler, Brent petrol fiyatlarını yukarı yönlü harekete geçirdi. Haftayı yüzde 6,8 artışla 107,9 dolar seviyesinde kapatan Brent petrol, döviz kurundaki dalgalanmalarla birleşince Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında tarihi artışları beraberinde getirdi.

25 Mart 2026 Çarşamba itibarıyla pompa fiyatları güncellendi.

AKARYAKITTA İNDİRİM FİYATLARA YANSIDI

25 Mart 2026 Çarşamba itibarıyla motorinin litre fiyatında 3,72 TL, benzinde ise 55 kuruşluk düşüş uygulamaya alındı.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayilere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. İstanbul'da Anadolu Yakası genelde Avrupa Yakası'na kıyasla birkaç kuruş daha düşük fiyatlarla öne çıkarken, Ankara ve İzmir'de litre fiyatlarının bir miktar daha yüksek olduğu görülüyor.

Akaryakıtta çifte indirim! Motorine 3,72 TL ve benzine 55 kuruşluk düşüş-4

25 MART 2026 AKARYAKIT FİYATLARI (İL İL GÜNCEL LİSTE)

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 62,43 TL

Motorin: 73,98 TL

LPG: 30,49 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 62,29 TL

Motorin: 73,84 TL

LPG: 29,89 TL

Ankara

Benzin: 63,41 TL

Motorin: 75,12 TL

LPG: 30,37 TL

İzmir

Benzin: 63,68 TL

Motorin: 75,39 TL

LPG: 30,29 TL

