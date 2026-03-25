Son zamların ardından akaryakıt fiyatlarında bu kez indirim yapıldı. Benzin ve motorin litre fiyatları 25 Mart itibarıyla pompaya yansırken, düşüş özellikle motorinde daha belirgin oldu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel pompa fiyatları…
YUKARI YÖNLÜ FİYAT DEĞİŞİMİ
ABD, İran ve İsrail arasında artan gerilim ile Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler, Brent petrol fiyatlarını yukarı yönlü harekete geçirdi. Haftayı yüzde 6,8 artışla 107,9 dolar seviyesinde kapatan Brent petrol, döviz kurundaki dalgalanmalarla birleşince Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında tarihi artışları beraberinde getirdi.
AKARYAKITTA İNDİRİM FİYATLARA YANSIDI
25 Mart 2026 Çarşamba itibarıyla motorinin litre fiyatında 3,72 TL, benzinde ise 55 kuruşluk düşüş uygulamaya alındı.
Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayilere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. İstanbul'da Anadolu Yakası genelde Avrupa Yakası'na kıyasla birkaç kuruş daha düşük fiyatlarla öne çıkarken, Ankara ve İzmir'de litre fiyatlarının bir miktar daha yüksek olduğu görülüyor.
25 MART 2026 AKARYAKIT FİYATLARI (İL İL GÜNCEL LİSTE)
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 62,43 TL
Motorin: 73,98 TL
LPG: 30,49 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 62,29 TL
Motorin: 73,84 TL
LPG: 29,89 TL
Ankara
Benzin: 63,41 TL
Motorin: 75,12 TL
LPG: 30,37 TL
İzmir
Benzin: 63,68 TL
Motorin: 75,39 TL
LPG: 30,29 TL