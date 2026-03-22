Ülkemizde işverenlerin istihdamı koruması ve artırması teşvik edilirken; işsiz olanlar da nakdi fırsatlar ve iş bulmalarını kolaylaştıracak eğitimler ve uygulamalarla destekleniyor. İşten ayrılanlara 10 aya kadar maaş ödemesi yapılırken, bu sürede işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılanlar ikinci bir ödeme daha alabiliyor. Sosyal yardım alanlardan iş arayanlara ve bulanlara da nakdi destek veriliyor. Üstelik bu desteklerin tutarları da yeni yılla birlikte arttı. İşte işsizlere verilen desteklere ilişkin detaylar:
İŞSİZLİK MAAŞI
En az 6, en çok 10 ay süreyle veriliyor. Burada maaş süresi, son 3 yıldaki çalışmalara göre belirleniyor. Bu dönemde 600 gün sigortalı olanlar 180, 900 gün sigortalı çalışanlar 240, 1080 gün sigortalı olanlar 300 gün süre ile işsizlik maaşı alıyor. Maaşın tutarı son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Bu tutarın yüzde 40'ı ödeniyor. Ancak ödenecek tutar brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Hesaplanan tutardan sadece damga vergisi kesiliyor. En düşük işsizlik maaşı; işten çıkış tarihi Ocak sonu olanlarda 11 bin 20, Şubat sonu olanlarda 11 bin 717, Mart sonu olanlarda 12 bin 414, Nisan ve sonrasında olanlarda 13 bin 112 lira. En yüksek ödeme ise bu yıl net 26 bin 223 lira. İşsizlik maaşı alabilecek şekilde işten ayrılanların hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI
İş sahibi olmak isteyenler İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. İş arayan vatandaşlardan bu programlara katılanlara günlük bin 79 lira 83 kuruş harçlık veriliyor. Bu ödeme lise ve altı örgün eğitime devam eden öğrencilerde 809,87, işsizlik ödeneği alanlarda 539,91 lira tutarında oluyor. Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda da katılımcılara günlük bin 403 lira 78 kuruş, öğrencilere bin 52 lira 83 kuruş, işsizlik ödeneği alanlara 701,89 lira veriliyor. Her Meslekte Kadın Eli Projesi kapsamındaki programlara katılım gösteren kadın kursiyerlere ve mezun oldukları alanda yer alan mesleklerde düzenlenen programlara katılan meslek lisesi mezunlarına yüzde 30 artırımlı ödeme yapılıyor. Programların azami süresi, alanına göre 3, 6 ya da 9 ay oluyor.
MESLEK EĞİTİM KURSLARI
İŞKUR'un meslek kursları da iş sahibi yapıyor. 15 yaşını aşanların, emekli olmayanların katılabildiği kurslar, haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30, en fazla 40 saat olabiliyor. Kursların süresi 160 günü geçemiyor. Meslek eğitim kurslarına katılanlar kursiyerlerden iş arayan statüsündekilere bin 79 lira 83 kuruş, işsizlik ödeneği alanlara da 539,91 lira günlük ödeme yapılıyor. 'Her Meslekte Kadın Eli Projesi' kapsamında yapılacak iş birlikleriyle belirlenen mesleklerde kurslara katılım sağlayanlara ise yüzde 30 daha fazla ödeme yapılıyor. Bu kapsamda iş arayan statüsündeki kadın kursiyerlere günlük bin 403 lira 78 kuruş, işsizlik ödeneği alanlara da 701,89 lira veriliyor. Engelli ve eski hükümlülere yönelik kurslarda da istihdam garantisiz ise günlük 323,95, istihdam garantiliyse 431,93 lira ödeniyor.
UYUMPROGRAMI DA VAR
İşgücü Uyum Programı ile kadınlar, engelliler ve gençler başta olmak üzere iş arayan vatandaşların işgücü piyasasına geçişi kolaylaştırılıyor. Programdan faydalananlar günlük bin 375 lira, 14 gün katılım durumunda aylık 19 bin 250 lira alabiliyor. Programlar; engelli, yaşlı, hasta ve çocuk bakımı, tarımsal üretim uygulamaları ve hayvancılık, ağaçlandırma, kamusal alanların temizlik, bakım ve onarımı, geri dönüşüm, parkların ve yeşil alanların geliştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, spor ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi gibi alanlarda uygulanıyor.
İŞTE GÜNLÜK ÖDEMELER
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI
İŞ ARAYANLAR
Katılımcılar:1.079,83 TL (aylık 28.075 TL) Öğrenciler:809,87 TL İşsizlik ödeneği alanlar: 539,91 TL
GELECEĞİN MESLEKLERİ
Katılımcılar:1.403,78 TL (aylık 36 bin 498 TL) Öğrenciler:1.052,83 TL İşsizlik ödeneği alanlar: 701,89 TL
MESLEK EĞİTİM KURSLARI
İş arayanlar:1.079,83 TL
İşsizlik ödeneği alanlar: 539,91 TL
Engelli-eski hükümlüler için iş garantisiz kurslar:323,95 TL
Engelli-eski hükümlüler için iş garantili kurslar:431,93 TL
İş arayanlar kadın kursiyerler:1.403,78 TL
İşsizlik ödeneği alan kadın kursiyerler:701,89 TL
İŞ ARAYIPBULANA DAÖDEME
Sosyal yardım alanların istihdamı da destekleniyor. Bu kişilere, iş görüşmesine gitmeleri halinde sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. Bu tutar mevcut asgari ücrete göre 2 bin 807 lira olarak uygulanıyor. Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Bu da mevcut asgari ücrete göre 11 bin 10 lira seviyesinde bulunuyor. Toplam ödeme 13 bin 817 lirayı buluyor.