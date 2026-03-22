Ülkemizde işverenlerin istihdamı koruması ve artırması teşvik edilirken; işsiz olanlar da nakdi fırsatlar ve iş bulmalarını kolaylaştıracak eğitimler ve uygulamalarla destekleniyor. İşten ayrılanlara 10 aya kadar maaş ödemesi yapılırken, bu sürede işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılanlar ikinci bir ödeme daha alabiliyor. Sosyal yardım alanlardan iş arayanlara ve bulanlara da nakdi destek veriliyor. Üstelik bu desteklerin tutarları da yeni yılla birlikte arttı. İşte işsizlere verilen desteklere ilişkin detaylar:

İŞSİZLİK MAAŞI En az 6, en çok 10 ay süreyle veriliyor. Burada maaş süresi, son 3 yıldaki çalışmalara göre belirleniyor. Bu dönemde 600 gün sigortalı olanlar 180, 900 gün sigortalı çalışanlar 240, 1080 gün sigortalı olanlar 300 gün süre ile işsizlik maaşı alıyor. Maaşın tutarı son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Bu tutarın yüzde 40'ı ödeniyor. Ancak ödenecek tutar brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Hesaplanan tutardan sadece damga vergisi kesiliyor. En düşük işsizlik maaşı; işten çıkış tarihi Ocak sonu olanlarda 11 bin 20, Şubat sonu olanlarda 11 bin 717, Mart sonu olanlarda 12 bin 414, Nisan ve sonrasında olanlarda 13 bin 112 lira. En yüksek ödeme ise bu yıl net 26 bin 223 lira. İşsizlik maaşı alabilecek şekilde işten ayrılanların hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurması gerekiyor.