Kentsel dönüşümü kolaylaştıran 'Yarısı Bizden' kampanyası, İstanbullular'ın yüzünü güldürdü. Evini ya da iş yerini yenileyen vatandaşlar, bu kapsamda sağlanan hibe ve kredi desteğiyle rahat nefes aldı. Kampanya 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Ancak daha pek çok İstanbullu evini yenilemeyi planlıyor. Bu nedenle geçtiğimiz günlerde önemli bir kolaylık sağlandı. Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile kampanyadan yararlanmak kolaylaştırıldı. Yapıların yıkım, ruhsat, kat irtifakı ve hak sahipliği tespiti gibi süreçlerinin zaman aldığı dikkate alındı, ev ve iş yerini yenilemek isteyenlerin bu nedenle hak kaybı yaşamamaları için 31 Aralık 2026'ya kadar riskli yapı ilan edilen tüm bağımsız bölümlerin kampanyadan faydalanmasının önü açıldı. Buna göre, İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyası'ndan yararlanmak için 31 Aralık 2026 tarihe kadar ev ya da iş yerinin riskli yapı ilan ettirilmesi yeterli olacak.

TEK ŞART BULUNUYOR



İstanbul'un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü bu kampanyadan faydalanabiliyor. Kampanyaya katılımda tek kısıt bulunuyor. Yeni projedeki toplam inşaat alanının (otopark ve sığınak hariç), eski yapının 1.5 katını geçmemesi gerekiyor. Bu şartı sağlayan tüm vatandaşlar kampanyaya dahil olabiliyor. Binanın dönüşüme girebilmesi için bağımsız bölüm sahiplerinin yüzde 50 artı 1'inin onayı yeterli oluyor.



TESPİT NASIL YAPILIR?



Risk tespiti yaptırılırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisans verilmiş kuruluşların seçilmesi gerekiyor. Bu firmaların listesi bakanlığın internet sitesinde yer alıyor. Bu tespitlerde binadan karot örneği alınıyor. Gerekirse zemin etüdü gerçekleştiriliyor. Binanın büyüklüğüne göre 7 ile 30 gün arasında bir süre içerisinde yapının risk durumu belirleniyor. Dönüşümde en önemli adımlardan birini de müteahhit seçimi oluşturuyor. Bunun için teknik ve mali yeterliliği olan firmalarla görüşülüp teklif alınması ve en avantajlı olanın seçilmesi önem taşıyor. Firmaların iyi araştırılması, bakanlık tarafından verilen 'Müteahhitlik Yetki Belgesi'ne sahip olduklarından emin olunması gerektiğinin altı çiziliyor. Yapıya ilişkin kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvuru yapılıyor. Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nce belirlenen randevu gününde hak sahibi ile'hibe taahhütnamesi've 'kredi sözleşmesi' imzalanıyor.



İKİ YÖNTEM BULUNUYOR



Kampanyanın bina bazlı dönüşüm desteği kapsamında her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde 1 milyon 875 bin TL'lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. İş yerleri için de 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi, 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor. Alan bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde ise TOKİ veya Emlak Konut inşaatları üstleniyor. Bu modelde her bir hak sahibi için 875 bin liralık hibe desteği ve 125 bin liralık taşınma desteği sağlanıyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.



