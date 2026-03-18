Ticaret Bakanlığı ihracat ve ithalatta alınan tedbirleri açıkladı

Ticaret Bakanlığı, gıda ve tarım sektörüne yönelik iç ve dış ticarette alınana tedbirleri duyurdu. Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu süreçte; spekülasyon ve stokçuluğa kesinlikle geçit verilmeyecektir." denildi. Buna göre beyaz et, yumurta, nohut ve kuru fasulye ihracatının sınırlandırıldığı, elma ve limon ihracatının yakın takibe alındığı ifade bildirildi.

Ticaret Bakanlığı ihracat ve ithalatta alınan tedbirleri açıkladı
  • Ticaret Bakanlığı, beyaz et, yumurta, nohut ve kuru fasulye ihracatını sınırlandırdı, elma ve limon ihracatını yakın takibe aldı.
  • Limon gümrük vergisi 31 Temmuz 2026 tarihine kadar geçici olarak yüzde 10 seviyesine indirildi.
  • Yeşil mercimekte gümrük vergisi Nisan 2026 sonuna kadar yüzde 19,3'ten yüzde 10'a düşürüldü.
  • Ticaret Bakanlığı, 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 0 gümrük vergili tarife kontenjanı açtı.
  • Restoranlarda servis ücreti ve kuver ücreti adı altında alınan ilave ücretlendirmelerin önüne geçildi.

Ticaret Bakanlığı, gıda ve tarım sektörüne yönelik iç ve dış ticarette alınana tedbirleri duyurdu. Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu süreçte; spekülasyon ve stokçuluğa kesinlikle geçit verilmeyecektir." denildi. Buna göre beyaz et, yumurta, nohut ve kuru fasulye ihracatının sınırlandırıldığı, elma ve limon ihracatının yakın takibe alındığı ifade bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı olarak; gıda ve tarım sektörüne yönelik gerek iç ticarette gerekse dış ticarette tedbirlerimizi kararlılıkla hayata geçiriyoruz.

Gıda arz güvenliğinin temini, yerli üretimin desteklenmesi, iç piyasa fiyatlarının dengeli seyretmesi ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi amacıyla politika araçlarımızı gerektiğinde etkin biçimde devreye alıyoruz.

Ticaret Bakanlığı olarak gıda güvenliğine yönelik uygulamaları; Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla tam koordinasyon içerisinde, ürün bazında hassasiyetle yürütüyoruz.

Nohut (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)

TARIM ÜRÜNLERİNE YÖNELİK DIŞ TİCARET TEDBİRLERİMİZ

İhracatı Kısıtlanan Ürünler:

Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı olarak gıda ve tarım ihracatında alınan önlemler kapsamında;

  • Beyaz et, yumurta, nohut ve kuru fasulye ihracatı sınırlandırılmış,
  • Elma ve limon ihracatı Kayda Bağlı Mallar Listesine dahil edilerek yakın takibe alınmış,
  • Ayrıca; büyükbaş ve küçükbaş hayvan eti, ayçiçeği yağı ve yağlı tohumlar ile yeşil ve kırmızı mercimek ihracatına halihazırda izin verilmemektedir.

İthalata yönelik Ticaret Bakanlığımızca alınan tedbirler kapsamında ise;

  • 12 Ocak–31 Mayıs 2026 tarihleri arasında kullanılmak üzere 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumunda %0 gümrük vergili veya bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağında %20 gümrük vergili tarife kontenjanı açılmış,
  • İklim koşulları nedeniyle rekoltede yaşanan düşüşü dengelemek ve sofralardaki fiyatı korumak adına, yeşil mercimekte %19,3 oranındaki gümrük vergisi Nisan 2026 sonuna kadar geçici olarak %10'a indirilmiş,
  • Bisküvi, yulaf ezmesi ve müsli üreten sanayicilerimizin maliyetlerini düşürmek için, yulafta uygulanmakta olan %130 oranındaki gümrük vergisi, sadece bu ürünlerin üretiminde kullanılması şartıyla Nisan 2026 sonuna kadar %30'a çekilmiştir.
  • Öte yandan, Ticaret Bakanlığımızca son dönemde alınan önlemler kapsamında; limonda uygulanan gümrük vergisi 12 Mart 2026 tarihine kadar uluslararası taahhütlerimizin izin verdiği en yüksek oran olan %54 seviyesinde uygulanmakta iken, tüketici ihtiyacının uygun fiyatlarla karşılanmasını teminen, söz konusu oran 31 Temmuz 2026 tarihine kadar geçici olarak %10 seviyesinde uygulanacaktır.
  • Antep fıstığında da zirai don ve kuraklık sonucunda artan piyasa fiyatlarına karşı Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte ithalat imkanı sağlanmıştır.

TARIMSAL GİRDİLERİN ARZ GÜVENLİĞİNİ TEMİN EDECEK İHRACAT VE İTHALAT TEDBİRLERİMİZ

Ticaret Bakanlığı olarak; bölgemizde yaşanan mevcut küresel gerilim nedeniyle tarımsal girdilerin fiyatlarında artış gözlenmesi üzerine, gübre arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve gübre sektörünün bölgemizde yaşanan olumsuz faaliyetlerden doğabilecek olası maliyet artışlarından korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak gerekli tedbirleri hayata geçirdik.

Beyaz et

Bu önlemler kapsamında ayrıca; üre cinsi eşyanın gümrük vergisinin sıfırlanmasına yönelik karar 07/03/2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

YURT İÇİNDE ADİL VE REKABETÇİ BİR GIDA SEKTÖRÜ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Ticaret Bakanlığı olarak; halkımızın temel gıda ürünlerinden ekmek konusunda esnaf odalarımızdan gelen tarife tekliflerinde Ticaret Bakanlığımızın "uygun görüşü" şartını daha etkin hale getirdik. Bu düzenleme ile hem gramaj standartlarının korunması, hem de adil fiyatın tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

Öte yandan; Ticaret Bakanlığımız tarafından son dönemde atılan önemli adımlardan biri olarak, restoranlardaki servis ücreti ve kuver ücreti adı altında alınan ilave ücretlendirmelerin önüne geçilmiştir. Bakanlığımızca, menü ve fiyat listelerinde bu başlıklar altında ilave ücret alınmamasına yönelik önemli bir çalışma hayata geçirilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak; tarladan sofraya kadar uzanan zincirin her halkasında teyakkuz halinde bulunuyoruz. Bu kapsamda; adil ticaret, adil rekabet, uygun fiyat ve piyasa dengesi hedeflerini maliyet esaslı fiyat disiplini çerçevesinde kararlılıkla sürdürmekte; üretici ve tüketici refahını birlikte gözeten, veri temelli bir yönetim anlayışını esas almaktayız.

Bu süreçte; spekülasyon ve stokçuluğa kesinlikle geçit verilmeyecektir.

Ticaret Bakanlığımız, piyasa gözetim ve denetim mekanizmalarımızı etkin biçimde işletmekte; mevzuatın öngördüğü yaptırımlar tereddütsüz uygulanmaktadır.

