Ticaret Bakanlığı olarak gıda güvenliğine yönelik uygulamaları; Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla tam koordinasyon içerisinde, ürün bazında hassasiyetle yürütüyoruz.

Ticaret Bakanlığı, gıda ve tarım sektörüne yönelik iç ve dış ticarette alınana tedbirleri duyurdu. Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu süreçte; spekülasyon ve stokçuluğa kesinlikle geçit verilmeyecektir." denildi. Buna göre beyaz et, yumurta, nohut ve kuru fasulye ihracatının sınırlandırıldığı, elma ve limon ihracatının yakın takibe alındığı ifade bildirildi.

Ticaret Bakanlığı olarak; bölgemizde yaşanan mevcut küresel gerilim nedeniyle tarımsal girdilerin fiyatlarında artış gözlenmesi üzerine, gübre arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve gübre sektörünün bölgemizde yaşanan olumsuz faaliyetlerden doğabilecek olası maliyet artışlarından korunması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak gerekli tedbirleri hayata geçirdik.

İhracatı Kısıtlanan Ürünler: Bu doğrultuda, Ticaret Bakanlığı olarak gıda ve tarım ihracatında alınan önlemler kapsamında;

Beyaz et

Bu önlemler kapsamında ayrıca; üre cinsi eşyanın gümrük vergisinin sıfırlanmasına yönelik karar 07/03/2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

YURT İÇİNDE ADİL VE REKABETÇİ BİR GIDA SEKTÖRÜ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Ticaret Bakanlığı olarak; halkımızın temel gıda ürünlerinden ekmek konusunda esnaf odalarımızdan gelen tarife tekliflerinde Ticaret Bakanlığımızın "uygun görüşü" şartını daha etkin hale getirdik. Bu düzenleme ile hem gramaj standartlarının korunması, hem de adil fiyatın tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

Öte yandan; Ticaret Bakanlığımız tarafından son dönemde atılan önemli adımlardan biri olarak, restoranlardaki servis ücreti ve kuver ücreti adı altında alınan ilave ücretlendirmelerin önüne geçilmiştir. Bakanlığımızca, menü ve fiyat listelerinde bu başlıklar altında ilave ücret alınmamasına yönelik önemli bir çalışma hayata geçirilmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak; tarladan sofraya kadar uzanan zincirin her halkasında teyakkuz halinde bulunuyoruz. Bu kapsamda; adil ticaret, adil rekabet, uygun fiyat ve piyasa dengesi hedeflerini maliyet esaslı fiyat disiplini çerçevesinde kararlılıkla sürdürmekte; üretici ve tüketici refahını birlikte gözeten, veri temelli bir yönetim anlayışını esas almaktayız.

Bu süreçte; spekülasyon ve stokçuluğa kesinlikle geçit verilmeyecektir.

Ticaret Bakanlığımız, piyasa gözetim ve denetim mekanizmalarımızı etkin biçimde işletmekte; mevzuatın öngördüğü yaptırımlar tereddütsüz uygulanmaktadır.