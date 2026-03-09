CANLI YAYIN
ABD Hürmüz'deki kriz sonrası petrol fiyatlarını güncelledi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Orta Doğu’daki artan gerilim ve petrol üretimindeki olası kesintileri dikkate alarak 2026 yılı için petrol fiyatı tahminini önemli ölçüde yükseltti. EIA’nın Mart 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, Brent petrolün ortalama varil fiyatı 78,84 dolar, WTI petrolün ise 73,61 dolar seviyesinde olacak. Orta Doğu’daki askeri gerilimin ardından Brent petrol fiyatı 9 Mart’ta 104 dolara çıkarak yıl başına göre yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi. Raporda petrol piyasası için en büyük riskin, küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapalı kalması olduğu vurgulandı. Ayrıca OPEC+ ülkelerinin üretim kararları ve Orta Doğu’daki üretim kesintilerinin petrol fiyatlarının seyrinde belirleyici olacağı belirtilirken, ABD’de petrol üretiminin sınırlı artış göstermesi bekleniyor.

ABD Orta Doğu'da tırmanan gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarını revize etti. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Orta Doğu'daki çatışmaların süresine ve petrol üretim kesintilerine ilişkin için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü güncelledi.

ABD Orta Doğu’da tırmanan gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarını revize etti. (Haberin fotoğrafları EPA'ya aittir.)

Petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesine yol açabilecek en büyük riskin küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği kritik enerji geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması olduğu vurgulandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Orta Doğu'daki gerilim ve artan üretim risklerini dikkate alarak 2026 yılı için petrol fiyatı tahminlerini yükseltti. Brent ve WTI türü ham petrol fiyatlarının yıl içinde önceki tahminlerin oldukça üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesine yol açabilecek en büyük risk Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması olacak. (Haberin fotoğrafları EPA'ya aittir.)

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin "Mart 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 78,84 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Fiyat, önceki raporda 57,69 dolar olarak tahmin edilmişti.

  • Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 73,61 dolar olacağı değerlendiriliyor. WTI için geçen ay yapılan fiyat tahmini 53,42 dolar olmuştu.
  • EIA, gelecek yıl için ortalama varil fiyatını Brent petrolde 64,47 dolar, WTI'de ise 60,81 dolar olarak tahmin ediyor.
  • Petrol fiyatlarına yönelik görünümde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran'ın misillemeleri sonrası Orta Doğu'da artan gerilim belirleyici oluyor.
  • EIA'ya göre spot piyasada 27 Şubat'ta varil başına ortalama 71 dolar seviyesinde olan Brent petrol, 28 Şubat'ta Orta Doğu'da başlayan askeri operasyonların ardından 9 Mart'ta 104 dolara çıkarak yıl başına göre yaklaşık yüzde 50 arttı ve Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Yükselişte Orta Doğu krizi etkili oluyor. (Haberin fotoğrafları EPA'ya aittir.)

YÜKSELİŞTE ORTA DOĞU KRİZİ ETKİLİ

Raporda, petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesine yol açabilecek en büyük riskin küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği kritik enerji geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması olduğu vurgulandı. Bu nedenle model çalışmalarının hızla değişen ve belirsiz bir ortamda varsayımlara dayanmak zorunda olduğunun altı çizildi.

Petrol fiyatlarının nisanda zirveye ulaşması bekleniyor. (Haberin fotoğrafları EPA'ya aittir.)

PETROL ÜRETİMİ NİSAN'DA ZİRVE YAPACAK

Buna göre, durdurulan petrol üretiminin nisan başında zirveye ulaşacağı, bunun büyük ölçüde Irak'ta, daha sınırlı ölçüde ise Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da gerçekleşeceği tahmin edilirken, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yeniden başlamasıyla üretim kesintilerinin kademeli olarak azalacağı öngörülüyor.

Küresel petrol stoklarındaki artış gelecek yılı sınırlıyor. (Haberin fotoğrafları EPA'ya aittir.)

KÜRESEL PETROL STOKLARINDAKİ ARTIŞ GELECEK YILI SINIRLIYOR

Kısa vadede petrol akışlarında yaşanacak aksamalar, üretim kesintileri ve devam eden risk primi nedeniyle Brent petrol fiyatının yılın ikinci çeyreğinde varil başına ortalama 91 dolar seviyesinde kalacağı ifade ediliyor.

Öte yandan, OPEC+ grubunun 2027'ye ilişkin üretim hedeflerini bu yılın dördüncü çeyreğine kadar açıklaması öngörülmese de küresel petrol stoklarında artış beklendiği için grubun gelecek yıl üretimi kayda değer ölçüde artırması olası görünmüyor.

Üretim kararının tarihi açıklandı. (Haberin fotoğrafları EPA'ya aittir.)

ÜRETİM KARARININ 5 NİSAN'DA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

OPEC+'nın 1 Mart'ta düşük petrol stoklarına ilişkin beklentiler doğrultusunda nisandan itibaren üretimi günlük toplam 206 bin varil artırma kararı aldığı anımsatılan rapora göre, grubun bir sonraki üretim kararını 5 Nisan'da açıklaması bekleniyor.

Boğazdan geçişlerin üretimde sınırlamaya neden olacağı tahmin ediliyor. (Haberin fotoğrafları EPA'ya aittir.)

BOĞAZDAN GEÇİŞLERİN ÜRETİM KESİNTİLERİNİ AZALTACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Raporda ayrıca Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının gelecek haftalarda Orta Doğu'daki petrol üretiminde daha fazla düşüşe yol açabileceği, boğazdan geçişlerin yeniden başlamasıyla üretim kesintilerinin kademeli olarak azalacağı değerlendiriliyor.

Ham petrol üretiminde sınırlı artış beklentisi bekleniyor. (Haberin fotoğrafları EPA'ya aittir.)

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE SINIRLI ARTIŞ BEKLENTİSİ

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu miktar, önceki raporda 13 milyon 600 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise üretimin günlük ortalama 13 milyon 830 bin varil olacağı öngörülüyor. Önceki raporda bu tahmin 13 milyon 320 bin varil seviyesindeydi.

2027 hedefleri belli oldu. (Haberin fotoğrafları EPA'ya aittir.)

2027 HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük ortalama 107 milyon 40 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise 105 milyon 170 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2027'de ise küresel arzın günlük ortalama 109 milyon 610 bin varile, tüketimin ise 106 milyon 610 bin varile ulaşması bekleniyor.

