ABD Orta Doğu'da tırmanan gerilimlerin etkisiyle petrol fiyatlarını revize etti. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Orta Doğu'daki çatışmaların süresine ve petrol üretim kesintilerine ilişkin için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü güncelledi.
Petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesine yol açabilecek en büyük riskin küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği kritik enerji geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması olduğu vurgulandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), Orta Doğu'daki gerilim ve artan üretim risklerini dikkate alarak 2026 yılı için petrol fiyatı tahminlerini yükseltti. Brent ve WTI türü ham petrol fiyatlarının yıl içinde önceki tahminlerin oldukça üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin "Mart 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 78,84 dolar seviyesinde olacağı öngörülüyor. Fiyat, önceki raporda 57,69 dolar olarak tahmin edilmişti.
YÜKSELİŞTE ORTA DOĞU KRİZİ ETKİLİ
Raporda, petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesine yol açabilecek en büyük riskin küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği kritik enerji geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması olduğu vurgulandı. Bu nedenle model çalışmalarının hızla değişen ve belirsiz bir ortamda varsayımlara dayanmak zorunda olduğunun altı çizildi.
PETROL ÜRETİMİ NİSAN'DA ZİRVE YAPACAK
Buna göre, durdurulan petrol üretiminin nisan başında zirveye ulaşacağı, bunun büyük ölçüde Irak'ta, daha sınırlı ölçüde ise Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da gerçekleşeceği tahmin edilirken, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin yeniden başlamasıyla üretim kesintilerinin kademeli olarak azalacağı öngörülüyor.
KÜRESEL PETROL STOKLARINDAKİ ARTIŞ GELECEK YILI SINIRLIYOR
Kısa vadede petrol akışlarında yaşanacak aksamalar, üretim kesintileri ve devam eden risk primi nedeniyle Brent petrol fiyatının yılın ikinci çeyreğinde varil başına ortalama 91 dolar seviyesinde kalacağı ifade ediliyor.
Öte yandan, OPEC+ grubunun 2027'ye ilişkin üretim hedeflerini bu yılın dördüncü çeyreğine kadar açıklaması öngörülmese de küresel petrol stoklarında artış beklendiği için grubun gelecek yıl üretimi kayda değer ölçüde artırması olası görünmüyor.
ÜRETİM KARARININ 5 NİSAN'DA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
OPEC+'nın 1 Mart'ta düşük petrol stoklarına ilişkin beklentiler doğrultusunda nisandan itibaren üretimi günlük toplam 206 bin varil artırma kararı aldığı anımsatılan rapora göre, grubun bir sonraki üretim kararını 5 Nisan'da açıklaması bekleniyor.
BOĞAZDAN GEÇİŞLERİN ÜRETİM KESİNTİLERİNİ AZALTACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR
Raporda ayrıca Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının gelecek haftalarda Orta Doğu'daki petrol üretiminde daha fazla düşüşe yol açabileceği, boğazdan geçişlerin yeniden başlamasıyla üretim kesintilerinin kademeli olarak azalacağı değerlendiriliyor.
ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE SINIRLI ARTIŞ BEKLENTİSİ
ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu miktar, önceki raporda 13 milyon 600 bin varil olarak tahmin edilmişti.
Gelecek yıl ise üretimin günlük ortalama 13 milyon 830 bin varil olacağı öngörülüyor. Önceki raporda bu tahmin 13 milyon 320 bin varil seviyesindeydi.
2027 HEDEFLERİ BELİRLENDİ
Öte yandan, bu yıl küresel petrol arzının günlük ortalama 107 milyon 40 bin varil, küresel petrol tüketiminin ise 105 milyon 170 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
2027'de ise küresel arzın günlük ortalama 109 milyon 610 bin varile, tüketimin ise 106 milyon 610 bin varile ulaşması bekleniyor.