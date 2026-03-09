Ham petrol üretiminde sınırlı artış beklentisi bekleniyor. (Haberin fotoğrafları EPA'ya aittir.)

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE SINIRLI ARTIŞ BEKLENTİSİ

ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bu miktar, önceki raporda 13 milyon 600 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise üretimin günlük ortalama 13 milyon 830 bin varil olacağı öngörülüyor. Önceki raporda bu tahmin 13 milyon 320 bin varil seviyesindeydi.