ABD'li bir yetkili, söz konusu hamlelerin "iyi bir fikir olduğunu düşünmediklerini" savunarak, yaşanan görüş ayrılığının ve ABD'nin savaşla ilgili beklentilerinin üst düzey siyasi görüşmelerde ele alınmasının beklendiğini ifade etti.

ABD ve İsrail, İran'ın başkenti Tahran ve çevresindeki petrol depolarını hedef almıştı. İran ordusu, ülkedeki enerji altyapısının vurulmaya devam etmesi halinde bölgedeki petrol tesislerini hedef alacağı uyarısında bulunmuştu. DÜNYAYA ATEŞE ATTIK İTİRAFI Öte yandan on gündür Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren, İran'da 10 bine yakın sivil hedefi yerle bir eden, yüzlerce kız çocuğunu vahşice katleden, iki bine yakın masum sivilin hayatına mal olan, hava ve deniz ulaşımını felç ederek küresel çapta enerji krizini tetikleyip tedarik zincirlerinin aksamasına yol açan İran savaşının gerçek nedenini ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji direktörü Jarrod Agen şöyle açıkladı: Petrol sahalarını ele geçirmek.

Beyaz Saray Ulusal Enerji Konseyi Direktörü Jarrod Agen



"TÜM PETROLÜ ALACAĞIZ"



Fox News'e konuşan Beyaz Saray Ulusal Enerji Konseyi Direktörü Jarrod Agen,"Mesele sadece güvenlik değil, tüm petrol rezervlerini alacağız!" açıklamasında bulundu. Operasyonun asıl hedefinin sadece güvenlik olmadığını öncelikli amaçalarının Venezuela'da olduğu gibi İran'ın devasa petrol rezervlerine el koymak olduğunu itiraf eden Agen, "Tüm petrolü alacağız" diye konuştu. Petrol sahalarını kontrol etmenin önemine değinen Agen, "Böylece Hürmüz Boğazı'nı güvenli tutma derdi de sona erecek"dedi.

"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"



ABD'nin dünya düzeni stratejisini ilk kez bu kadar net bir dille ilan eden enerji direktörü, İran'ın devasa petrol kaynaklarını "teröristlerin elinden kurtarmakta"kararlı olduklarını defalarca tekrarladı. Jarrod Agen, küresel piyasaları sarsan ve dünya çapında can kayıplarına ve ekonomik krizlere yol açan 'enerji sömürgeciliğinde sınır tanımayacaklarının altını çizdi.