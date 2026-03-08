CANLI YAYIN
Akaryakıtta son durum ne? Brent petrolde 93 dolar eşiği aşıldı

Enerji maliyetleri üzerindeki küresel baskı, 8 Mart 2026 tarihinde Türkiye'deki akaryakıt tabelalarına yeni bir fiyat dengesi taşıyor. Brent petrolün 93,04 dolar seviyesine yükselmesiyle birlikte, şehir bazlı akaryakıt fiyatları yeniden düzenleniyor. Enerji Analisti Clayton Seigle, petrol piyasalarındaki bu ani fiyat hareketliliğinin temelinde Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin yattığını ifade ediyor.

  • 10 Mart 2026 Salı gününden itibaren motorinde 2,14 TL, benzinde 1,54 TL fiyat artışı bekleniyor ve eşel mobil sistemi ile pompaya motorinde 53 kuruş, benzinde 39 kuruş yansıyacak.
  • Brent petrol varil fiyatı 85,41 dolardan yüzde 8,93 artışla 93,04 dolara yükseldi.
  • CSIS Kıdemli Araştırmacısı Clayton Seigle, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kısıtlamalarının arz açığını tetiklediğini ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.
  • Hürmüz Boğazı'ndan günde 15 milyon varillik petrol geçişi yapılıyor ve bölgedeki güvenlik endişeleri sigorta maliyetlerini artırıyor.
  • 8 Mart 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında benzin fiyatı 59,89 TL, motorin fiyatı 64,70 TL seviyesinde bulunuyor.

Seigle, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik hareketliliğin, enerji ithalatçısı ülkeler için "maliyet yönetimi açısından kritik bir dönemeç" olduğunu ifade ediyor.

Dünya petrol ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği bu kritik boğazdaki lojistik riskler, fiyatları 93 dolar seviyesine taşıyor.

8 MART 2026: AKARYAKIT PİYASASI

Akaryakıt sektör kaynaklarının X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı kulis bilgileri, 10 Mart 2026 Salı gününden itibaren motorin grubunda 2,14 TL, benzin grubunda ise 1,54 TL fiyat artış beklentisini gündeme taşıyor. Eşel mobil sistemi, bu artışın pompaya yansıyan kısmını motorinde yaklaşık 53 kuruş, benzinde ise 39 kuruş seviyesinde tutuyor.

BRENT PETROL ETKİSİ

Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanış olan 85,41 dolar seviyesinden %8,93 artışla 93,04 dolar seviyesine yükselerek fiyat artış beklentilerini besliyor.

85 dolar seviyesinden 93 dolara yükselen Brent petrol, küresel enerji piyasalarında arz güvenliği endişelerini zirveye çıkarıyor.

UZMAN İSİM UYARDI

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) Kıdemli Araştırmacısı Clayton Seigle, 7 Mart 2026 tarihinde paylaştığı analizde, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kısıtlamalarının arz açığını tetiklediğini ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Seigle'ın piyasa üzerindeki temel risk analizleri şu şekilde:

Risk BaşlığıAnaliz DetayıPiyasa Etkisi
Hürmüz BoğazıKüresel arzın 15 milyon varillik kısmının tek geçiş noktası olması.Yüksek arz güvenliği riski ve fiyat şoku potansiyeli.
Lojistik KısıtlarTanker trafiğindeki güvenlik endişeleri (mayın, SİHA, çatışma).Sigorta maliyetlerinde artış ve sevkiyat belirsizliği.
Arz AçığıGünde yaklaşık 20 milyon varillik üretim dengesizliği.Fiyatlar üzerinde kalıcı yukarı yönlü baskı.
Stratejik BelirsizlikSigorta şirketlerinin ve gemi sahiplerinin bölgeyi "güvensiz" görmesi.Petrol akışında uzun vadeli yavaşlama.
Küresel EtkiÇin ve büyük ithalatçıların alternatif pazar arayışı.Fiyatların dünya genelinde daha geniş çapta yükselmesi.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER

Orta Doğu'daki askeri hareketlilik ve lojistik riskler, küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açıyor.

CSIS Uzmanı Clayton Seigle, boğazdaki geçiş kısıtlamalarının küresel arzda günde 20 milyon varillik bir açık yarattığını öngörüyor.

Güncel Enerji ve Emtia Piyasası Verileri (8 Mart 2026)

Emtia / Metal AdıAlış (USD/TL)Satış (USD/TL)Değişim (%)
Brent Petrol93,0493,04+8,93
NGAS (Doğal Gaz)5,805,800,00
Gümüş (Gram)118,76118,88+2,41
Gümüş/Euro72,2172,32+2,31
Yarım Altın24.312,0024.539,00+1,20
Çeyrek Altın12.156,0012.273,00+1,25
Eski Bilezik (22 Ayar)6.672,876.735,47-0,38

Türkiye, küresel enerji fiyatlarındaki ani artışların tüketiciye yansımasını vergi düzenlemeleriyle dengelemeyi sürdürüyor. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

Güncel Şehir Bazlı Fiyatlar (8 Mart 2026)

ŞehirBenzin (TL/Lt)Motorin (TL/Lt)LPG (TL/Lt)
İstanbul (Avrupa)59,8964,7030,49
İstanbul (Anadolu)59,7364,5429,89
Ankara60,8565,8130,37
İzmir61,1366,0930,29
