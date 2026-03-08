Hürmüz Boğazı'ndan günde 15 milyon varillik petrol geçişi yapılıyor ve bölgedeki güvenlik endişeleri sigorta maliyetlerini artırıyor.

10 Mart 2026 Salı gününden itibaren motorinde 2,14 TL, benzinde 1,54 TL fiyat artışı bekleniyor ve eşel mobil sistemi ile pompaya motorinde 53 kuruş, benzinde 39 kuruş yansıyacak.

Seigle, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik hareketliliğin, enerji ithalatçısı ülkeler için "maliyet yönetimi açısından kritik bir dönemeç" olduğunu ifade ediyor.