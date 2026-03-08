Seigle, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik hareketliliğin, enerji ithalatçısı ülkeler için "maliyet yönetimi açısından kritik bir dönemeç" olduğunu ifade ediyor.
8 MART 2026: AKARYAKIT PİYASASI
Akaryakıt sektör kaynaklarının X (eski adıyla Twitter) platformunda paylaştığı kulis bilgileri, 10 Mart 2026 Salı gününden itibaren motorin grubunda 2,14 TL, benzin grubunda ise 1,54 TL fiyat artış beklentisini gündeme taşıyor. Eşel mobil sistemi, bu artışın pompaya yansıyan kısmını motorinde yaklaşık 53 kuruş, benzinde ise 39 kuruş seviyesinde tutuyor.
BRENT PETROL ETKİSİ
Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanış olan 85,41 dolar seviyesinden %8,93 artışla 93,04 dolar seviyesine yükselerek fiyat artış beklentilerini besliyor.
UZMAN İSİM UYARDI
Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) Kıdemli Araştırmacısı Clayton Seigle, 7 Mart 2026 tarihinde paylaştığı analizde, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kısıtlamalarının arz açığını tetiklediğini ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtiyor.
Seigle'ın piyasa üzerindeki temel risk analizleri şu şekilde:
|Risk Başlığı
|Analiz Detayı
|Piyasa Etkisi
|Hürmüz Boğazı
|Küresel arzın 15 milyon varillik kısmının tek geçiş noktası olması.
|Yüksek arz güvenliği riski ve fiyat şoku potansiyeli.
|Lojistik Kısıtlar
|Tanker trafiğindeki güvenlik endişeleri (mayın, SİHA, çatışma).
|Sigorta maliyetlerinde artış ve sevkiyat belirsizliği.
|Arz Açığı
|Günde yaklaşık 20 milyon varillik üretim dengesizliği.
|Fiyatlar üzerinde kalıcı yukarı yönlü baskı.
|Stratejik Belirsizlik
|Sigorta şirketlerinin ve gemi sahiplerinin bölgeyi "güvensiz" görmesi.
|Petrol akışında uzun vadeli yavaşlama.
|Küresel Etki
|Çin ve büyük ithalatçıların alternatif pazar arayışı.
|Fiyatların dünya genelinde daha geniş çapta yükselmesi.
JEOPOLİTİK GELİŞMELER
Orta Doğu'daki askeri hareketlilik ve lojistik riskler, küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açıyor.
|Emtia / Metal Adı
|Alış (USD/TL)
|Satış (USD/TL)
|Değişim (%)
|Brent Petrol
|93,04
|93,04
|+8,93
|NGAS (Doğal Gaz)
|5,80
|5,80
|0,00
|Gümüş (Gram)
|118,76
|118,88
|+2,41
|Gümüş/Euro
|72,21
|72,32
|+2,31
|Yarım Altın
|24.312,00
|24.539,00
|+1,20
|Çeyrek Altın
|12.156,00
|12.273,00
|+1,25
|Eski Bilezik (22 Ayar)
|6.672,87
|6.735,47
|-0,38
|Şehir
|Benzin (TL/Lt)
|Motorin (TL/Lt)
|LPG (TL/Lt)
|İstanbul (Avrupa)
|59,89
|64,70
|30,49
|İstanbul (Anadolu)
|59,73
|64,54
|29,89
|Ankara
|60,85
|65,81
|30,37
|İzmir
|61,13
|66,09
|30,29