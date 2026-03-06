Dolar/TL, küresel piyasalarda ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde yükseliş eğilimini sürdürüyor. Dünü 43,9970 seviyesinden tamamlayan kur, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,2 artışla 44,0720'den işlem görüyor. İşte 6 Mart 2026 tarihinde döviz kuru ve piyasalardaki son durum…
KÜRESEL PİYASALAR ABD İSTİHDAM VERİSİNE KİLİTLENDİ
Küresel finans piyasaları, ABD'de bugün açıklanacak olan şubat ayı istihdam raporuna odaklanmış durumda. Tarım dışı istihdam ve işsizlik oranını içeren verilerin, piyasaların kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.
Öte yandan, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının enerji tedariki üzerindeki riskleri artırması ve Orta Doğu'da devam eden gerilim, yatırımcıların risk algısını yüksek tutuyor. Enerji maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte küresel enflasyonun yeniden hızlanabileceği endişeleri de gündemdeki yerini koruyor.
ORTA DOĞU GERİLİMİ KÜRESEL RİSK ALGISINI ARTIRIYOR
Bölgede süren çatışmaların uzun sürebileceği ihtimali, enerji piyasaları ve küresel ekonomi açısından belirsizlikleri artırıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamada İran yönetiminin geri adım atacağını öne sürdü. Trump ayrıca, ABD'nin Küba'nın komünist yönetimiyle temas halinde olduğunu belirterek, ülkenin yardıma ihtiyaç duyduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
Trump, İran'da yeni liderin belirlenmesinde ABD'nin etkili olabileceğini belirterek, ülkenin nükleer silahlar olmadan yeniden inşa edilmesini destekleyecek bir yönetimin oluşması için çalışacaklarını dile getirdi.
İSTİHDAM VERİLERİ FED POLİTİKASI İÇİN KRİTİK
ABD'de açıklanacak olan istihdam raporu, Federal Reserve'in faiz politikası açısından önemli sinyaller verebilir.
Son aylarda açıklanan istihdam verileri beklentilerin üzerinde gelerek iş gücü piyasasının güçlü kaldığını göstermişti. Bu hafta açıklanan diğer istihdam göstergeleri de ekonomide beklenenden daha sert bir yavaşlama yaşanmadığına işaret etti.
Analistler, bugün açıklanacak verilerin Fed'in faiz indirimi takvimi konusundaki beklentileri yeniden şekillendirebileceğini belirtiyor.
Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimin ekonomik etkilerinin süresinin önemli olduğunu vurguladı. Barkin, özellikle benzin fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskıyı artırabileceğine dikkat çekti.
PETROL, ALTIN VE DOLAR CEPHESİNDE DALGALI GÖRÜNÜM
Petrol piyasasında ise hafta boyunca yükselen fiyatların ardından sınırlı bir geri çekilme yaşanıyor. Brent Petrol, dün yüzde 3 artışla 83,2 dolardan kapanırken bugün yaklaşık 82,9 dolar seviyesinde işlem görüyor.
ABD tahvil piyasasında satışların etkisiyle 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,14 seviyesine yükseldi. US Dollar Index (DXY) ise dün yükseldikten sonra yeni günde hafif gerileyerek 98,9 seviyesine indi.
Altın fiyatları da dalgalı bir seyir izliyor. Ons altın dün düşüşle 5.077 dolara gerilerken, yeni günde yeniden yükselerek 5.130 dolar civarında işlem görüyor.
AVRUPA'DA JEOPOLİTİK ENDİŞELER BASKIN
Avrupa borsalarında da Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle satışlar görüldü.
Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, çatışmanın kısa sürede sona ermesi durumunda enflasyon üzerindeki etkinin sınırlı kalabileceğini söyledi. Ancak savaşın uzaması halinde enerji fiyatlarının uzun süre yüksek kalabileceğini ve bunun hem enflasyonu artırıp hem de ekonomik büyümeyi zayıflatabileceğini vurguladı.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise İran'ın çatışmayı bölge dışına yaymaya çalıştığını ifade etti.
Şirket tarafında ise Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Almanya'daki Osnabrück fabrikasında askeri araç üretimini değerlendirdiğine yönelik haberler gündeme geldi.
ASYA PİYASALARINDA ÇİN POZİTİF AYRIŞTI
Asya borsalarında Güney Kore dışında genel olarak pozitif bir tablo dikkat çekiyor. Bölge piyasalarında enerji tedariki ve maliyetleri yakından izleniyor.
Çin piyasaları, enerji tedarikinin sürdürülebileceğine yönelik beklentiler sayesinde diğer ülkelere kıyasla daha güçlü performans gösteriyor.
Çin Başbakanı Li Qiang, Ulusal Halk Kongresi'nde yaptığı konuşmada hükümetin 2026 yılı için ekonomik büyüme hedefini yüzde 4,5–5 aralığında belirlediğini açıkladı. Ayrıca savunma harcamalarının yüzde 7 artırılması planlanıyor.
BORSA İSTANBUL GÜNÜ ARTIŞLA KAPATTI
Türkiye'de ise Borsa İstanbul pozitif bir seyir izledi.
BIST 100 endeksi günü yüzde 1,05 yükselişle 13.078,93 puanda tamamladı. Vadeli işlemlerde BIST 30 nisan kontratı ise akşam seansında yüzde 0,65 gerileyerek 15.201 puandan işlem gördü.
Döviz tarafında Türk lirası karşısında dolar yükselişini sürdürerek 44,07 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün Türkiye'de Hazine nakit dengesi verisinin; küresel tarafta ise Euro Bölgesi büyüme verileri ve Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtiyor.
GÜNCEL DÖVİZ KURU
İstanbul serbest piyasada döviz kurları güne yükselişle başladı. Dolar 44,0730 liradan, avro ise 51,2090 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada dolar 44,0710 liradan alınırken 44,0730 liradan satılıyor. Avro ise 51,2070 liradan alınmakta, satışta ise 51,2090 liradan işlem görmekte.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 43,9980 lira, avronun satış fiyatı ise 51,1575 lira seviyesinde bulunuyordu.