Bölgede süren çatışmaların uzama ihtimali enerji piyasalarında belirsizliği artırırken, Donald Trump İran yönetiminin geri adım atabileceğini ve ABD’nin ülkede nükleer silahsız yeni bir yönetimi destekleyebileceğini söyledi.

İSTİHDAM VERİLERİ FED POLİTİKASI İÇİN KRİTİK

ABD'de açıklanacak olan istihdam raporu, Federal Reserve'in faiz politikası açısından önemli sinyaller verebilir.

Son aylarda açıklanan istihdam verileri beklentilerin üzerinde gelerek iş gücü piyasasının güçlü kaldığını göstermişti. Bu hafta açıklanan diğer istihdam göstergeleri de ekonomide beklenenden daha sert bir yavaşlama yaşanmadığına işaret etti.

Analistler, bugün açıklanacak verilerin Fed'in faiz indirimi takvimi konusundaki beklentileri yeniden şekillendirebileceğini belirtiyor.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimin ekonomik etkilerinin süresinin önemli olduğunu vurguladı. Barkin, özellikle benzin fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskıyı artırabileceğine dikkat çekti.