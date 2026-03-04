CANLI YAYIN
ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarının ardından yükselen petrol fiyatlarının Türkiye’de akaryakıta etkisini sınırlamak için eşel mobil sistemi yeniden devreye alındı. Yeni düzenlemeyle olası zamların yaklaşık yüzde 75’i ÖTV indirimiyle karşılanacak, kalan kısmı ise pompa fiyatlarına yansıyacak.

  • Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta petrol fiyatlarından kaynaklanan zamların yüzde 75'e kadar olan kısmı ÖTV indirimiyle karşılanacak.
  • İlk uygulamada motorinde 7,78 TL, benzinde 2,29 TL ÖTV'den feragat edilirken pompaya motorinde 3,11 TL, benzinde 92 kuruş fiyat artışı yansıdı.
  • Eşel mobil sistemi kapsamında benzinde 14,82 TL, motorinde 13,90 TL, LPG'de 11,38 TL'ye kadar oluşabilecek fiyat artışları ÖTV düzenlemesiyle dengelenebilecek.
  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçici olarak değerlendirilen petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sisteminin devreye alındığını açıkladı.
  • İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 59,34 TL, motorin 63,53 TL, Ankara'da benzin 60,29 TL, motorin 64,65 TL oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında zamların yüzde 75'e kadar olan kısmı ÖTV indirimiyle karşılanacak. İlk uygulamada motorinde 7,78 TL, benzinde 2,29 TL ÖTV'den feragat edilirken pompaya motorinde 3,11 TL, benzinde 92 kuruş fiyat artışı yansıdı. İşte 6 Mart Cuma il il akaryakıt fiyatları…

Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta petrol kaynaklı fiyat artışlarının yüzde 75’e kadar olan kısmı ÖTV indirimiyle karşılanacak.

PETROL FİYATLARINA KARŞI EŞEL MOBİL KALKANI

Yeni sistemde 2 Mart tarihibaz alınacak ve petrol ürünlerinde yaşanacak fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmı ÖTV indirimiyle karşılanacak, kalan bölüm pompaya yansıyacak.

İlk uygulamada motorinde 7,78 TL, benzinde 2,29 TL ÖTV'den feragat edildi.

NASIL UYGULANACAK?

Uygulama kapsamında benzinde 14,82 TL, motorinde 13,90 TL, LPG'de ise 11,38 TL'ye kadar oluşabilecek fiyat artışları ÖTV düzenlemesiyle dengelenebilecek. Petrol fiyatlarının düşmesi halinde ise sistem tersine çalışacak ve düşüşün yüzde 75'ine kadar olan kısmı ÖTV artışıyla denge sağlanacak.

Mehmet Şimşek, petrol fiyatlarındaki artışın ekonomiye etkisini sınırlamak için eşel mobil sisteminin geçici olarak devreye alındığını belirtti.

PETROL FİYAT ŞOKUNUN ETKİSİ AZALTILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eşel mobil sisteminin önemine değinerek,"Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz. Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin: 59,34 TL

Motorin: 63,53 TL

LPG: 30,29 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin: 59,18 TL

Motorin: 63,37 TL

LPG: 28,69 TL

Ankara

Benzin: 60,29 TL

Motorin: 64,65 TL

LPG: 30,17 TL

İzmir

Benzin: 60,58 TL

Motorin: 64,93 TL

LPG: 30,09 TL

