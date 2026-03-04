Mehmet Şimşek, petrol fiyatlarındaki artışın ekonomiye etkisini sınırlamak için eşel mobil sisteminin geçici olarak devreye alındığını belirtti.

PETROL FİYAT ŞOKUNUN ETKİSİ AZALTILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eşel mobil sisteminin önemine değinerek,"Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz. Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz" dedi.