Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında zamların yüzde 75'e kadar olan kısmı ÖTV indirimiyle karşılanacak. İlk uygulamada motorinde 7,78 TL, benzinde 2,29 TL ÖTV'den feragat edilirken pompaya motorinde 3,11 TL, benzinde 92 kuruş fiyat artışı yansıdı. İşte 6 Mart Cuma il il akaryakıt fiyatları…
PETROL FİYATLARINA KARŞI EŞEL MOBİL KALKANI
Yeni sistemde 2 Mart tarihibaz alınacak ve petrol ürünlerinde yaşanacak fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmı ÖTV indirimiyle karşılanacak, kalan bölüm pompaya yansıyacak.
NASIL UYGULANACAK?
Uygulama kapsamında benzinde 14,82 TL, motorinde 13,90 TL, LPG'de ise 11,38 TL'ye kadar oluşabilecek fiyat artışları ÖTV düzenlemesiyle dengelenebilecek. Petrol fiyatlarının düşmesi halinde ise sistem tersine çalışacak ve düşüşün yüzde 75'ine kadar olan kısmı ÖTV artışıyla denge sağlanacak.
PETROL FİYAT ŞOKUNUN ETKİSİ AZALTILACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eşel mobil sisteminin önemine değinerek,"Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz. Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 59,34 TL
Motorin: 63,53 TL
LPG: 30,29 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 59,18 TL
Motorin: 63,37 TL
LPG: 28,69 TL
Ankara
Benzin: 60,29 TL
Motorin: 64,65 TL
LPG: 30,17 TL
İzmir
Benzin: 60,58 TL
Motorin: 64,93 TL
Benzin: 60,58 TL
Motorin: 64,93 TL
LPG: 30,09 TL