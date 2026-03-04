Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerji alanında imzalar atıldı
Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji sepetimizi çeşitlendirmek ve nükleer enerjinin kapasitesini artırmak için iki ülke arasındaki ortak çalışma potansiyeline büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı.
- Türkiye Nükleer Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile Kanada merkezli AtkinsRealis şirketi arasında Türkiye'deki nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik iş birliği anlaşması yapıldı.
- Mutabakat kapsamında Kanada'nın CANDU reaktör teknolojisinin Türkiye'de uygulanabilirliği detaylı şekilde değerlendirilecek.
- Anlaşma Toronto'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Türkiye, "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında yeni anlaşmalar imza atmaya devam ediyor.
TÜRKİYE İLE KANADA ARASINDA YENİ ANLAŞMA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kanada arasında nükleer enerji alanında mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.
Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Toronto'da Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson ile nükleer enerji alanında uluslararası yeni bir iş birliği zemini oluşturacak önemli bir anlaşmanın imzalanmasına şahitlik ettiklerini kaydetti.
Türkiye Nükleer Anonim Şirketi (TÜNAŞ) ile Kanada merkezli nükleer enerji şirketi AtkinsRealis arasında Türkiye'deki nükleer enerji santrallerinin geliştirilmesine yönelik iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzalandığını belirten Bayraktar, "Bu mutabakatın en stratejik başlıklarından birini, dünyada güvenilirliğini kanıtlamış ileri teknolojilerden biri olan Kanada'nın CANDU reaktör teknolojisinin ülkemizde uygulanabilirliğinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi oluşturuyor. Enerji sepetimizi çeşitlendirmek ve nükleer enerjinin kapasitesini artırmak için iki ülke arasındaki ortak çalışma potansiyeline büyük önem veriyoruz."değerlendirmesinde bulundu.