Tüketici güveninde 11 ayın rekoru: Şubatta zirve görüldü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası iş birliğiyle hazırlanan Şubat 2026 verileri açıklandı. Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre %2,3 artarak 85,7 değerine ulaştı ve son 11 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Hızlı Özet Göster
- TÜİK ve TCMB iş birliğiyle hazırlanan Tüketici Güven Endeksi Şubat 2026'da bir önceki aya göre %2,3 artarak 83,7'den 85,7'ye yükseldi.
- Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi %4,6 artışla 68,2'den 71,3'e çıktı.
- Gelecek 12 aya ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi %4,2 artarak 83,3'ten 86,8'e yükseldi.
- Dayanıklı tüketim mallarına harcama düşüncesi endeksi %1,3 artışla 101,9'dan 103,2'ye çıktı.
- Gelecek 12 aylık genel ekonomik durum beklentisi endeksi %0,1 azalarak 81,5'ten 81,4'e geriledi.
Şubat 2026 dönemine ait Tüketici Güven Endeksi verileri yayımlandı. TÜİK ve TCMB iş birliğiyle hazırlanan sonuçlara göre tüketici güveni bir önceki aya kıyasla artış gösterdi.
Tüketici Güveninde %2,3'lük Artış
Ocak ayında 83,7 seviyesinde bulunan Tüketici Güven Endeksi, Şubat ayında %2,3 oranında artarak 85,7 değerine yükseldi.
Hanenin Mevcut Maddi Durumunda Belirgin İyileşme
Alt kalemler incelendiğinde en dikkat çekici artış hane halkının mevcut maddi durum değerlendirmesinde yaşandı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi %4,6 artarak 68,2'den 71,3'e yükseldi. Gelecek 12 aya ilişkin hanenin maddi durum beklentisi ise %4,2 artışla 83,3'ten 86,8'e çıktı. Bu veriler tüketicinin hem mevcut gelir koşullarında hem de gelecek beklentilerinde daha iyimser bir tablo çizdiğini ortaya koydu.
Gelecek 12 aylık genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise sınırlı bir düşüş gösterdi. Ocak ayında 81,5 olan endeks, Şubat ayında 81,4'e gerileyerek %0,1 oranında azaldı.
Tüketici Güven Endeksi ve Değişim Oranları (Şubat 2026)
|Endeks Başlığı
|Ocak Skoru
|Şubat Skoru
|Aylık Değişim (%)
|Tüketici Güven Endeksi
|83,7
|85,7
|+%2,3
|Mevcut Dönemde Hanenin Maddi Durumu
|68,2
|71,3
|+%4,6
|Gelecek 12 Aylık Maddi Durum Beklentisi
|83,3
|86,8
|+%4,2
|Gelecek 12 Aylık Genel Ekonomik Durum Beklentisi
|81,5
|81,4
|-%0,1
|Dayanıklı Tüketim Mallarına Harcama Düşüncesi
|101,9
|103,2
|+%1,3
Dayanıklı Tüketim Mallarına Harcama Eğilimi Artıyor
Dayanıklı tüketim mallarına harcama düşüncesi endeksi 101,9'dan 103,2'ye yükselerek %1,3 artış kaydetti. Bu kalemin 100'ün üzerinde seyretmesi tüketicilerin harcama iştahında görece canlılığın sürdüğüne işaret etti.