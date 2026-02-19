Tüketici güveninde 11 ayın rekoru: Şubatta zirve görüldü

TÜİK ve TCMB iş birliğiyle hazırlanan Tüketici Güven Endeksi Şubat 2026'da bir önceki aya göre %2,3 artarak 83,7'den 85,7'ye yükseldi.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi %4,6 artışla 68,2'den 71,3'e çıktı.

Hanenin Mevcut Maddi Durumunda Belirgin İyileşme

Alt kalemler incelendiğinde en dikkat çekici artış hane halkının mevcut maddi durum değerlendirmesinde yaşandı. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi %4,6 artarak 68,2'den 71,3'e yükseldi. Gelecek 12 aya ilişkin hanenin maddi durum beklentisi ise %4,2 artışla 83,3'ten 86,8'e çıktı. Bu veriler tüketicinin hem mevcut gelir koşullarında hem de gelecek beklentilerinde daha iyimser bir tablo çizdiğini ortaya koydu.

Gelecek 12 aylık genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise sınırlı bir düşüş gösterdi. Ocak ayında 81,5 olan endeks, Şubat ayında 81,4'e gerileyerek %0,1 oranında azaldı.