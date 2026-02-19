Ramazan kolisi ve yardımları işçinin kıdem tazminatını artırıyor!

GİYDİRİLMİŞ BRÜT ÜCRET NEDİR?

Yasal kesintiler yapılmadan önceki ücret brüt ücreti oluşturuyor. Giydirilmiş brüt ücrette ise yıl içinde düzenli olarak ödenen tüm ayni ve nakdi ödemeler ekleniyor. Böylece çalışanın tüm ek gelirleri de brüt ücret hesabında tutuluyor. Örneğin brüt ücreti 50 bin lira olan bir çalışana yılda iki kez 10'ar bin lira ikrâmiye ödeniyorsa, 20 bin lira 12'ye bölünüp brüt ücrete ekleniyor. Böylece brüt ücreti 51.667 TL oluyor. Burada düzenli ödenmeyen mesai, prim gibi ödemeler dikkate alınmıyor.