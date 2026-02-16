Emekliye 5 bin TL bayram ikramiyesi: Düzenleme önümüzdeki hafta Meclis’e geliyor

Hızlı Özet Göster 4 bin lira olan emekli bayram ikramiyesinin 5 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulacak torba teklife eklenecek.

Düzenleme yaklaşık 17 milyon emekliyi ilgilendiriyor ve bütçeye 150 milyar liranın üzerinde etki oluşturacak.

Bayram ikramiyesi SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı alanlar ile şehit yakınları, gaziler ve terörden zarar gören sivil vatandaşlara ödenecek.

Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihleri arasında olacak ve ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

Dul ve yetim maaşı alanlar bayram ikramiyesinden hisse oranına göre yararlanacak ve emekli bayram ikramiyeleri emekli maaşlarının yattığı banka hesapları üzerinden ödenecek.

17 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri konusunda da geri sayım başladı. 4 bin lira olan bayram ikramiyesinin 5 bin liraya çıkarılması gündemde. Bütçeye 150 milyar liranın üzerinde etki oluşturacağı hesaplanırken, bayram ikramiyesine ilişkin düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulacak torba teklife eklenmesi planlanıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanının onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

4 bin lira olan bayram ikramiyesinin 5 bin liraya çıkarılması gündemde (Fotoğraf: AA ve Takvim Foto Arşiv) İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK? Bayram ikramiyelerini,"SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.