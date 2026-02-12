Çalışamayana gelir güvencesi: Sağlığı bozulana ve iş kazası geçirene ödeme devletten

Maaşa göre ücret parası. (Görseller takvim.com.tr/arşivden alınmıştır)

1 GÜN SİGORTA YETİYOR

Sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor. İş kazasında 1 gün sigorta bile yetiyor. İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, hizmet akdiyle çalışan sigortalılara hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödeme yapılıyor. Analık halindeki iş göremezlik ödeneği ise 112 gün üzerinden hesaplanıyor.

NE KADAR ÖDENİYOR?

Ödeneğin hesaplaması son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor. Ancak en düşük tutar, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Asgari ücretteki artışla birlikte bu yıl günlük en düşük rapor parası yatarak tedavilerde 550,5, ayakta tedavilerde 734 liraya çıktı. Çırak ve stajyerlerin günlük iş göremezlik ödeneği ise yatarak tedavide 275,25, ayakta tedavide 367 liraya ulaştı. Annelerin doğum izninde çalışmadıkları süre için aldıkları en düşük rapor parası da günlük 734 liraya, 112 günlük de 64 bin 724 liradan 82 bin 208 liraya yükseldi. Bu tutarlar maaşa göre daha da artıyor.