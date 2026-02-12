Çalışamayana gelir güvencesi: Sağlığı bozulana ve iş kazası geçirene ödeme devletten
Sigortalılar hastalık, iş kazası ve doğum gibi hallerde devletten rapor parası alıyor. Artan maaşlar bu ödemeye yansırken, yeni asgari ücret de en düşük tutarı yükseltti...
Özel sektörde sigortalı çalışanlara, raporlu oldukları dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeme yapılıyor. "Geçici iş göremezlik ödeneği", bir başka ifadeyle "rapor parası" denilen bu ödeme; hastalık, doğum, iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde raporlu olduğu dönemde çalışanlara gelir güvencesi sağlıyor. Yeni yılla birlikte artan maaşlar pek çok ödeme gibi iş göremezlik ödeneğine de yansıdı. Asgari ücret zammı da en düşük tutarı yükseltti. Peki bu ödeneklerden kimler, nasıl yararlanıyor? Ne kadar ödeme yapılıyor? İşte detayları...
EVDE ÇALIŞANA DA VAR
Hastalık sigortası kapsamında iş göremezlik ödeneğini; 4/a'lılar yani SSK'lılar, aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri, intörn öğrenciler, ev hizmetlerinde ay içinde çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar alabiliyor.
ESNAFA DA DOĞUM PARASI
Analık sigortası kapsamında iş göremezlik ödeneğinden de 4/a (SSK) ve 4/b'liler (Bağ-Kur), yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri ve ev hizmetlerinde ay içinde çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar yararlanabiliyor. İş kazası ve meslek hastalığı ödemeleri kapsamında ise SSK ve Bağ-Kur'lular, aday çırak, çırak ve stajyerler, harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden çalışanlar, İŞKUR kursiyerleri, yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri, intörn öğrenciler, tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar, ev hizmetlerinde çalışanlar bulunuyor.
1 GÜN SİGORTA YETİYOR
Sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor. İş kazasında 1 gün sigorta bile yetiyor. İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, hizmet akdiyle çalışan sigortalılara hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödeme yapılıyor. Analık halindeki iş göremezlik ödeneği ise 112 gün üzerinden hesaplanıyor.
NE KADAR ÖDENİYOR?
Ödeneğin hesaplaması son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor. Ancak en düşük tutar, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor. Asgari ücretteki artışla birlikte bu yıl günlük en düşük rapor parası yatarak tedavilerde 550,5, ayakta tedavilerde 734 liraya çıktı. Çırak ve stajyerlerin günlük iş göremezlik ödeneği ise yatarak tedavide 275,25, ayakta tedavide 367 liraya ulaştı. Annelerin doğum izninde çalışmadıkları süre için aldıkları en düşük rapor parası da günlük 734 liraya, 112 günlük de 64 bin 724 liradan 82 bin 208 liraya yükseldi. Bu tutarlar maaşa göre daha da artıyor.