TAKVİM gündeme taşıdı restoranda kuver ve servis ücreti kalktı! Menüde yoksa hesapta yasak

Değişiklik kapsamında, söz konusu işletmelerin ürünlere ait tarife, fiyat listeleri veya menülerinde, servis ücreti, kuver ücreti ya da herhangi bir ad altında ek ücret alınacağına ilişkin ifadelere yer veremeyeceklerinin altı çizilen açıklamada, bu sayede tüketicilerin yalnızca tükettikleri yiyecek ve içeceklerin bedelini ödemelerinin sağlanacağı bildirildi. Bakanlığın açıklamasında, fiyat listeleri veya menülerde de yalnızca tüketicilerin talep edecekleri ürünlere ait fiyatlara yer verilmesinin zorunlu olacağına işaret edilerek, "Bu sayede tüketiciler, işletmeler arasında fiyat karşılaştırmasını daha şeffaf şekilde yapabilecek, bu yolla tüketicilerin tercih süreçlerinde yanıltılmasının önüne geçilecektir. Ticaret Bakanlığı, üretimi ve ticareti daha fazla geliştirme amaçlı çalışırken, aynı zamanda tüketicilerimizin de ekonomik çıkarlarını korumaya yönelik tedbirleri almaya ve gerekli düzenleyici işlemleri yapmaya kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer, yönetmeliğin bir karmaşaya yol açabileceğini, müşterilerle işletmeleri karşı karşıya getirebileceğini belirtti. Demirer, "Bu sorunu yaşamamak için işlerimizin kapılarına ve menülerimize 'Bu işyerinde 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 51. Maddesi gereği yüzde usulü ücret uygulanmakta olup tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatlar sonunda oluşacak hesaplara yüzde ... oranında eklenecektir. Bu şekilde toplanan yüzdeler, iş kanunu ve diğer mevzuata uygun olarak çalışanlarımıza dağıtılmaktadır' yazacağız" dedi.

51. MADDE NE DİYOR?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 51. Maddesi'ne göre bir işletme "yüzde" usulüyle çalışıyorsa ve bu parayı tamamen işçilerine dağıtıyorsa, bu uygulama devam edebilecek. İşveren, müşteriden bu parayı "servis karşılığı" olarak alsa bile, tek bir kuruşuna dokunmadan komi, garson ve aşçı gibi çalışanlarına dağıttığını belgelemek zorunda.