TAKVİM gündeme taşıdı restoranda kuver ve servis ücreti kalktı! Menüde yoksa hesapta yasak
Restoranların servis ve kuver ücreti almaları yasaklandı. Bu karar yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Tüketici sadece yiyip içtiğinin ücretini ödeyecek. Kurala uymayan işletmelere, her şikayet başına 3 bin 973 lira ceza kesilecek. İş Kanunu’na göre çalışan için yüzde alma hakkı olduğunu söyleyen restorancılar, “Düzenleme şart” diyor.
TAKVİM'in 14 Ocak'ta gündeme taşıdığı kuver ve servis ücreti derken şişen hesaplara karşı Ticaret Bakanlığından hamle gecikmedi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle artık lokanta, kafe, restoran ve pastane gibi işletmeler servis, kuver ve masa ücreti veya benzeri adlar altında tüketiciden ayrıca bir ücret talep edemeyecek.
Tüketiciler, sipariş verdikleri yiyecek ve içeceklerin bedeli dışında, yalnızca bahşiş gibi gönüllülük esasına dayalı olarak ve kendi istekleriyle ilave ödeme yapabilecek. Faturaya kafasına göre "servis bedeli" ekleyen işletmeye 1 milyon 439 binliraya varan cezalar kesilecek. Her bir haksız tahsilat için işletmeye 3 bin 973lira idari para cezası uygulanacak. Bir işyerinin 100 tüketiciden mevzuata aykırı olarak servis ücreti tahsil etmesi halinde işletme hakkında 397 bin 300 lira idari para cezası uygulanacak. Aynı iş yerinin mevzuata aykırı olarak hem servis ücreti hem de kuver ücreti tahsil etmesi halinde ise bu ceza tutarı794 bin 600 lira olarak ikiye katlanacak. Ancak yönetmelikte yer alan bir detay, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 51. maddesini saklı tuttu. Buna göre, işletmeler kendi kârları için "hizmet bedeli" alamayacak ancak işçiye dağıtılan yasal "yüzde" sistemi devam edebilecek.
BAHŞİŞE KART DÜZENLEMESİ ŞART
Yeni düzenleme vatandaşları memnun ederken restoranları rahatsız etti. 51'inci maddenin vatandaşla tüketiciyi karşı karşıya getirebileceğini belirten restoran sahipleri, bunun doğru anlatılması gerektiğini aktardı. Yeme-içme sektörü oyuncuları,"Artık çoğu kimse nakit para taşımıyor. İnsanlar bahşişi kredi kartı ile ödemek istiyor. Ancak bununla ilgili bir yasal boşluk var. Çünkü karttan bu geçildiğinde işletme geliri olarak görülüyor KDV'si çıkıyor. Karttan bahşişin geçmesi için özel bir düzenleme yapılması gerekiyor" diyor.
HARİCİ ÖDEME YOK
Değişiklik kapsamında, söz konusu işletmelerin ürünlere ait tarife, fiyat listeleri veya menülerinde, servis ücreti, kuver ücreti ya da herhangi bir ad altında ek ücret alınacağına ilişkin ifadelere yer veremeyeceklerinin altı çizilen açıklamada, bu sayede tüketicilerin yalnızca tükettikleri yiyecek ve içeceklerin bedelini ödemelerinin sağlanacağı bildirildi. Bakanlığın açıklamasında, fiyat listeleri veya menülerde de yalnızca tüketicilerin talep edecekleri ürünlere ait fiyatlara yer verilmesinin zorunlu olacağına işaret edilerek,"Bu sayede tüketiciler, işletmeler arasında fiyat karşılaştırmasını daha şeffaf şekilde yapabilecek, bu yolla tüketicilerin tercih süreçlerinde yanıltılmasının önüne geçilecektir. Ticaret Bakanlığı, üretimi ve ticareti daha fazla geliştirme amaçlı çalışırken, aynı zamanda tüketicilerimizin de ekonomik çıkarlarını korumaya yönelik tedbirleri almaya ve gerekli düzenleyici işlemleri yapmaya kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
İŞLETMECİ İLE MÜŞTERİ KARŞI KARŞIYA KALACAK
Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer, yönetmeliğin bir karmaşaya yol açabileceğini, müşterilerle işletmeleri karşı karşıya getirebileceğini belirtti. Demirer,"Bu sorunu yaşamamak için işlerimizin kapılarına ve menülerimize 'Bu işyerinde 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 51. Maddesi gereği yüzde usulü ücret uygulanmakta olup tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatlar sonunda oluşacak hesaplara yüzde ... oranında eklenecektir. Bu şekilde toplanan yüzdeler, iş kanunu ve diğer mevzuata uygun olarak çalışanlarımıza dağıtılmaktadır' yazacağız"dedi.
51. MADDE NE DİYOR?
4857 sayılı İş Kanunu'nun 51. Maddesi'ne göre bir işletme "yüzde" usulüyle çalışıyorsa ve bu parayı tamamen işçilerine dağıtıyorsa, bu uygulama devam edebilecek. İşveren, müşteriden bu parayı "servis karşılığı" olarak alsa bile, tek bir kuruşuna dokunmadan komi, garson ve aşçı gibi çalışanlarına dağıttığını belgelemek zorunda.
DOLULUK DÜŞTÜ SÜRÜMDEN KAZANALIM
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, "Kuver yemeğin yüzde 10'una kadar çıkabiliyordu. Servis ücreti de yemeğin yüzde 10'u ile yüzde 20'si arasında değişiyordu. Ancak özellikle servis ücretini lüks işletmelerin yüzde 50'si alıyordu. Bu müşterinin tepkisine yol açıyordu" dedi. Son dönemde vatandaşların restoranlara tepkili olduğunu belirten Bingöl, "Doluluk oranlarımız düştü. Kuver ve servis ücretlerini fiyatlara yansıtmamaları yönünde üyelerimize çağrıda bulunduk. Bu yönetmelikle vatandaşla sulh yapalım. Eskiden olduğu gibi sürümden kazanalım" diye konuştu.
ADİSYONUKONTROL EDİN
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise, "Yönetmelikle bir haksızlığın önüne geçildi. Eğer kuver ücreti, masa ücreti, servis ücreti adisyona veya faturaya hâlâ yansıtılırsa vatandaşın itiraz ederek bu tür ücretlerin alınmamasını talep etmeleri gerekiyor. Düzenlemeye rağmen bu tür ücretleri alan işletmeleri Ticaret Bakanlığı'na ya da Tüketici Hakem Heyetleri'ne şikâyet yoluyla başvurabilirler. Bu ücretleri alma hakkına sahipler, ancak adisyonları muhakkak kontrol etsinler"dedi.
ŞİKAYET EDİN ALO 175
Uygulama ile hem fiyat şeffaflığının artırılması hem de tüketici ile işletme arasında yaşanan ücret anlaşmazlıklarının azaltılması amaçlanıyor. Tüketiciler şikayetlerini ALO 175 hattından ya da e-Devlet üzerinden oluşturabilecek. Böylesi bir ilave ücretle karşılaşan vatandaşlar şikayetleriniALO 175ve E-Devlet'te Ticaret Bakanlığı kısmında yer alan"Talep/Öneri/Şikayet/ Bakanlık Temsilcisi/ İzne Tabi Şirketler İçin İzin Başvurusu" sistemi üzerinden şikayetlerini iletebilecek.