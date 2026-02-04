Piyasalarda gümüş rüzgarı: Fiyatlar 87 doların üstünde
Değerli metallerde düşüş trendi sona erdi, altının onsu yeniden 5 bin doların üzerine çıkarken gümüş fiyatları da 87 doların üstünde işlem görüyor.
ABD Hazine Bakanlığı'nın bugün açıklaması beklenen üç aylık borçlanma programına ilişkin ek finansman detayları piyasaların odağında yer alırken, ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,27 seviyesinde yatay seyrini koruyor.
DALGALANMA SÜRECEK
Bloomberg'de yayımlanan habere göre ABD merkezli finans devi Bank of America, altın ve gümüş piyasalarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kurum, fiyatlarda son dönemde görülen sert gerilemelere rağmen bu iki değerli metalde oynaklığın devam edeceğini belirtti. BofA'nın analizine göre altın fiyatları, 2008 küresel finans krizinden bu yana en dengesiz seyrini yaşıyor.
PİYASALARDA GÜMÜŞ RÜZGARI
Altın ve gümüş fiyatlarında toparlanma eğilimi bugün de devam ediyor. Piyasalarda artan alımlarla birlikte ons altın yeniden 5 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.
Ons altın, gün içinde yüzde 2,6 değer kazanarak 5 bin 74 dolardan işlem görürken, gümüşün ons fiyatı da yüzde 3,4'lük yükselişle 87,8 dolara ulaştı. Değerli metallerdeki bu hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor.
GÜMÜŞ FİYATI NE KADAR?
Gram gümüş alış fiyatı: 123,53 TL
Gram gümüş satış fiyatı: 123,68 TL