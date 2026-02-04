Piyasalarda gümüş rüzgarı: Fiyatlar 87 doların üstünde

DALGALANMA SÜRECEK

Bloomberg'de yayımlanan habere göre ABD merkezli finans devi Bank of America, altın ve gümüş piyasalarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kurum, fiyatlarda son dönemde görülen sert gerilemelere rağmen bu iki değerli metalde oynaklığın devam edeceğini belirtti. BofA'nın analizine göre altın fiyatları, 2008 küresel finans krizinden bu yana en dengesiz seyrini yaşıyor.