Kuver masa servis ücreti derken şişen hesaba vatandaş isyan etti! 'Kanuna aykırı hareket ediyorlar'

Son iki yıldır vatandaşın tadını kaçıran restoran ve lokantalar, cep yakmaya devam ediyor. Hesaba ek, masa, servis ve kuver adı altında alınan ücretler son dönemde artık faturanın yüzde 30'una kadar çıktı. Öyle ki 1.000 TL'lik bir hesap, kuver ve servis ücreti adı altında 1.300 TL olarak fatura edilirken, 8-9 bin TL'lik bir hesap 13-14 bin TL'ye kadar yükseliyor. Menüdeki afaki fiyatlara ilave edilen bu ücretler vatandaşları çileden çıkarırken, bu soruna yönelik henüz net bir adım atılmamasının altında ise yasa ile yönetmelik arasındaki çelişki yatıyor.

Restoran tarafından vatandaşa çay yanında eklenen kurabiye gibi ürünler için eklenen kuver ücreti aslında kanunen talep edilemez (takvim.com.tr) PEKİ, YASA NE DİYOR? 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre "Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da hizmetlerin sunulması durumunda, herhangi bir hak ileri sürülemez. Tüketicinin malı geri göndermek veya muhafaza etmek gibi bir yükümlülüğü yoktur" deniliyor. Yani restoran tarafından vatandaşa çay yanında eklenen kurabiye ya da yemek öncesinde sunulan ekmek, zeytinyağı gibi ürünler için eklenen kuver ücreti aslında kanunen talep edilemiyor. Öte yandan restoranlar zaten bu ürünleri sunmadan da artık hesaba otomatik kuver ücreti ekliyor. Peki, bunu neye dayandırarak yapıyor?