Emekli aylığı farkı için tarih belli oldu. Ödemeler 4 Şubat'ta yapılacak
En düşük emekli maaşının 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltilmesiyle oluşan 3 bin 119 liralık farkın ödeme tarihi netleşti. En düşük emekli aylığı farkları 4 Şubat’ta ödenecek
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya yükseltildi.
Yapılan düzenleme kapsamında oluşan 3 bin 119 liralık maaş farkının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.
TARİH BELLİ OLDU: 4 ŞUBAT'TA YATACAK
Emekli Sandığı kapsamında bulunan emeklilerin zam farkları 23 Ocak 2026 tarihinde hesaplara yatırıldı.
En düşük emekli aylığına ilişkin fark ödemelerinin ise 4 Şubat'ta yapılacağı açıklandı.