Yeni yılla birlikte çocuk sahibi olacak anneler yapılacak ödemeler arttı! 82 bin TL üzerine çıktı
Annelere yapılan ödemeler yeni yılla birlikte güncellendi. Doğum iznindeki annelerin 112 günlük en düşük iş göremezlik ödeneği 82 bin 208 liraya çıkarken, emzirme ödeneği bin 621 lira oldu. Yarı zamanlı çalışan anneye İŞKUR’un ödediği aylık tutar da 16 bin 389 liraya çıktı.
Ülkemizdeannelere pek çok destek sağlanıyor. Bu desteklerden iş göremezlik, emzirme ve yarı zamanlı çalışma ödenekleri her yıl artıyor. Annelere yapılan ödemelerde 2026 tarifesi de belli oldu.
İŞ GÖREMEZLİKÖDENEĞİ
İş hayatında olan annelere, doğum izninin kullanıldığı 16 haftada, çalışmadığı her gün için devlet tarafından geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası veriliyor. Ödeneğin hesaplaması son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor. Ancak en düşük tutar, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor.
Son 1 yıl içerisinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin 2 katına göre hesaplanan tutarı aşamıyor. Bu ay maaşların zamlanmasıyla, SSK'lı ve Bağ-Kur'lu annelerin iş göremezlik ödeneği de yükseldi. Bu kapsamda 112 gün için verilecek en düşük ödenek 64 bin 724 liradan 82 bin 208 liraya çıktı. Maaşa göre verilecek para daha da büyüyecek. Brüt ücreti 40 bin lira olana 112 gün için 99 bin 556 lira, 50 bin lira olana da 124 bin 44 lira ödenecek.
İŞVEREN DE VERİYOR
Yarı zamanlı çalışma ödeneği: Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocuk için 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor. Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR da brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışma ödeneği veriyor. Asgari ücretteki artışla hem İŞKUR'un hem işverenin yapacağı ödeme zamlandı. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan anneye her ay için yapacağı ödeme asgari ücret zammıyla 12 bin 904 liradan 16 bin 389 lira 65 kuruşa çıktı.
İlk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anneye İŞKUR'un yapacağı toplam ödeme 25 bin 808 liradan 32 bin 779 lira 30 kuruşa yükseldi. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin vereceği tutar da aylık 11 bin 52 liradan 14 bin 37 lira 75 kuruşa, 2 aylık 22 bin 104 liradan 28 bin 75 lira 50 kuruşa ulaştı. Böylece asgari ücretli annenin eline aylık 30 bin 427 lira, 2 ayda toplam 60 bin 814 lira geçecek.
ÇALIŞMAYANA DA ÖDEME
Emzirme ödeneği: Doğum yapan anneye SGK tarafından emzirme ödeneği de veriliyor. Yararlanmak için annenin ya da eşinin çalışıyor veya kendi işini yapıyor olmasının yeterli olduğu emzirme ödeneği, bin 238 liraydı. Bu tutar bu yıl bin 621 liraya yükseldi.