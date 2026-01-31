Yeni yılla birlikte çocuk sahibi olacak anneler yapılacak ödemeler arttı! 82 bin TL üzerine çıktı

Ülkemizde annelere pek çok destek sağlanıyor. Bu desteklerden iş göremezlik, emzirme ve yarı zamanlı çalışma ödenekleri her yıl artıyor. Annelere yapılan ödemelerde 2026 tarifesi de belli oldu.

İş hayatında olan annelere, doğum izninin kullanıldığı 16 haftada, çalışmadığı her gün için devlet tarafından geçici iş göremezlik ödeneği yani rapor parası veriliyor. Ödeneğin hesaplaması son 1 yıllık kazanç ortalaması üzerinden yapılıyor. Ancak en düşük tutar, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamıyor.

Son 1 yıl içerisinde 180 günden az sigortalı çalışması olanların ödeneği ise asgari ücretin 2 katına göre hesaplanan tutarı aşamıyor. Bu ay maaşların zamlanmasıyla, SSK'lı ve Bağ-Kur'lu annelerin iş göremezlik ödeneği de yükseldi. Bu kapsamda 112 gün için verilecek en düşük ödenek 64 bin 724 liradan 82 bin 208 liraya çıktı. Maaşa göre verilecek para daha da büyüyecek. Brüt ücreti 40 bin lira olana 112 gün için 99 bin 556 lira, 50 bin lira olana da 124 bin 44 lira ödenecek.