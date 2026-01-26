Yıldırım sondaj gemisi Karadeniz yolcusu!

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna katılan "Yıldırım", Karadeniz 'deki görevi için İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Yıldırım sondaj gemisi Boğaz'dan geçti. (İHA)

FİLONUN 6'NCI GEMİSİ



Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından filoya katılan 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım da Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak.