PODCAST CANLI YAYIN

Yıldırım sondaj gemisi Karadeniz yolcusu!

Yıldırım Sondaj Gemisi, Karadeniz yolcusu. Enerji filosuna yeni katılan dev gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Filoya katılan 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yıldırım sondaj gemisi Karadeniz yolcusu!

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna katılan "Yıldırım", Karadeniz'deki görevi için İstanbul Boğazı'ndan geçti.

''Yıldırım'' İstanbul Boğazı'ndan geçti

Yıldırım sondaj gemisi Boğaz'dan geçti. (İHA)

Boğaz'dan geçen Yıldırım gemisi havadan görüntülendi.

Yıldırım sondaj gemisi Boğaz'dan geçti. (İHA)

FİLONUN 6'NCI GEMİSİ

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından filoya katılan 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım da Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak.

Yıldırım sondaj gemisi Boğaz'dan geçti. (İHA)



Yıldırım sondaj gemisi, Filyos Limanı'nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için yola çıkmıştı. Ege Denizi'nden sonra Çanakkale Boğazı'nı geçen geminin yeni rotası İstanbul Boğazı oldu. Boğaz'a yaklaşan Yıldırım havadan görüntülendi.

Çağrı Bey ve Yıldırım ile yeni dönem!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Parada açıkladı: Karadenizde 6 sondaj | TPAOdan stratejik anlaşmalar

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler