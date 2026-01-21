Güncel döviz fiyatları 21 Ocak 2026 | Dolar ne kadar? 1 Euro kaç TL?
İstanbul serbest piyasada dolar 43,2930 liradan, euro ise 50,7730 liradan güne başladı. ABD yönetiminin Grönland’a yönelik sert söylemleri ve Avrupa’dan gelen karşı adım mesajları piyasalarda belirleyici olurken, dolar endeksi ile tahvil piyasalarındaki dalgalanma öne çıktı.
Döviz kuru 21 Ocak 2025 Çarşamba günü dolar ve euro işlemi yapacak yatırımcıların gündeminde yer aldı. TCMB, doların dünkü efektif kurunu alışta 43,1758, satışta 43,3488 lira olarak duyururken, bir önceki gün bu rakamlar alışta 43,1640, satışta 43,3370 lira seviyesinde bulunuyordu. İşte güncel döviz fiyatları…
21 OCAK 2026 DÖVİZ KURU
İstanbul serbest piyasada dolar 43,2930 liradan, euro ise 50,7730 liradan güne başladı.
KAPALIÇARŞI'DA DOLAR NE KADAR?
Kapalıçarşı'da dolar 43,2910 liradan alınırken 43,2930 liradan satılıyor.
EURO NE KADAR?
Euro ise 50,7710 liradan alınıp 50,7730 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışta dolar 43,28 liradan, Euro 50,84 liradan satılmıştı.