Güncel döviz fiyatları 21 Ocak 2026 | Dolar ne kadar? 1 Euro kaç TL?

Döviz kuru 21 Ocak 2025 Çarşamba günü dolar ve euro işlemi yapacak yatırımcıların gündeminde yer aldı. TCMB, doların dünkü efektif kurunu alışta 43,1758, satışta 43,3488 lira olarak duyururken, bir önceki gün bu rakamlar alışta 43,1640, satışta 43,3370 lira seviyesinde bulunuyordu. İşte güncel döviz fiyatları…