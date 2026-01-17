Enerjide oyun değiştirecek keşif: ‘Diyarbakır petrolü Gabar’ı 3’e katlayabilir’

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'da yapılması planlanan sondaj çalışmalarının oyun değiştirici olabileceğini vurgulayarak, şehirde büyük bir potansiyel gördüklerini söyledi. Bu yıl Diyarbakır'da yapacakları sondajı anlatan Bayraktar, kayaların arasına sıkışmış petrolü yüzeye çıkarmak için yatay sondaj yapılacağını anlattı. Yapılan sondajın başarılı olması halinde Diyarbakır'daki rakamların Gabar'ın çok ötesinde olduğunu belirten Bayraktar, "Gabar'da günlük 80 bin varil üretiliyor. Diyarbakır'da 24 yatay sondaj yapacağımız bu bölgede, Gabar'ı ikiye üçe katlayacak bir potansiyel görüyoruz" dedi.

ÜRETİM ATAĞI

Yerli üretim stratejisine ağırlık verdiklerini ifade eden Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalara dikkat çekti. 2026'nın yerli gazın sisteme verilmesi noktasında bir dönüm noktası olacağını belirten Bayraktar, "Öncelikle kendi gazımızı arayıp bulmaya ve üretmeye odaklanıyoruz. Sakarya Gaz Sahası'nda üretim kapasitemizi artırıyoruz. 2026, kendi gazımızın üretim miktarının önemli ölçüde artacağı bir yıl olacak. Kendi kaynaklarımızı devreye alırken, diğer yandan dışarıdan ithal ettiğimiz gazı da en uygun kaynaktan, en ucuz şekilde ve arz güvenliğini en üst seviyede sağlayacak bir modelle yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

6 YENİ SONDAJ PLANI

Buyıl enerjide yeni anlaşmaların olacağı bir döneme girileceğini ifade eden Bayraktar, "Bu sene Orta ve Doğu Karadeniz'e açılacağımız ve denizde toplam 6 yeni sondaj yapacağımız bir program geliştirdik. Dolayısıyla bu, 6 yeni keşif umudu demek. Rize, Ordu, Samsun ve Kastamonu açıklarında tespit ettiğimiz alanlara sondaj yapacağız" dedi.