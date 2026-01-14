Kış mevsimini fırsat bilen işletmeler için kar bahane kâr şahane

18 milyon öğrenci için tatil zili Cuma günü çalıyor. Öğrenciler 16 Ocak'ta karnelerini alarak sömestir tatiline başlayacak. İki hafta sürecek yarıyıl tatilinde yaklaşık 2.5 milyon kişinin tatil yapması, toplam 100 milyar liralık turizm ekonomisi oluşması bekleniyor. Bu tatil döneminde mevsimin de etkisiyle kayak merkezleri ön plana çıkıyor.

FİYATTA TARİH FARKI

TAKVİM, kayak merkezlerini mercek altına aldı. Tatil dönemi ve sonrasındaki fiyatları araştırdı. Kış turizmi merkezlerindeki otellerde sömestir döneminde fiyatların genel olarak daha yukarıda olduğu görüldü. Ancak işi abartarak sömestir döneminde yüzde 50 daha fazla fiyat isteyen bile çıktı. Öyle ki; bir kayak oteli, 17-20 Ocak döneminde 2 kişi 3 gece tatil için 97 bin 650 lira talep etti. Aynı otelde, aynı standartta ve sürede tatilin, tarihi değiştirilerek 7-10 Şubat'a ötelendiğinde 65 bin 100 lira tuttuğu görüldü.

ÖRNEK ÇOK

Tek örnek de bu değil. Yine bir kayak otelinde 3 gece tatil, sömestir dönemi tercih edilirse 88 bin 500, sonrasında ise 62 bin 250 lira tutuyor. Yani aynı otelde aynı sürede tatil sömestir döneminde yüzde 42 daha pahalı. Bir başka otel ise 54 bin 525 lira olan 3 gece konaklama fiyatını tatil döneminde 70 bin 812 lira olarak uyguluyor.

Tüketicilerin tatil kararını verirken fiyat araştırması yapması tavsiye ediliyor. Tatil döneminde fiyatlar talep nedeniyle yükselse de bazı otellerin faturayı hayli kabarttığı görülüyor.