Türkiye elektrik ihtiyacını rüzgardan karşılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji alanında kırdığı rekorlara 2026'nın ilk günlerinde bir yenisini daha ekledi. Rüzgârdan elektrik üretimi, 3 Ocak günü 259 bin 76 megavat ile günlük bazda en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı. Yılın ilk haftasında üretilen elektriğin dörtte biri rüzgârdan karşılandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerji yatırımlarının süreceğini belirterek, "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize ulaşma noktasında yenilenebilir enerji stratejik bir rol üstleniyor. 2026'da da en az 2 bin megavat kapasiteli YEKA yarışmaları yapmayı hedefliyoruz. Karada ve denizde yeni yatırımlarla potansiyelimizi enerjiye dönüştürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, geçtiğimiz Kasım sonu itibarıyla 121 bin 782 megavat seviyesine yükseldi. Toplam kurulu güç içerisinde güneş kurulu gücü 24 bin 669 megavat, rüzgâr kurulu gücü ise 14 bin 546 megavata ulaştı. Elektrik kurulu gücünde güneşin payı yüzde 20.3'e, rüzgârın payı da yüzde 11.9'a erişti. Böylece, kurulu gücün üçte biri sadece rüzgâr ve güneşten oluştu.

Haber: Barış Şimşek