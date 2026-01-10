Altın piyasasını bozanlara darbe! Saf altını işlenmiş mücevher gibi gösterdiler

Türkiye'nin altın ithalatına getirdiği kota sınırlamasını delerek kamu zararına yol açan ve piyasa dengelerini bozan suç örgütüne yönelik dün "3. Dalga" operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında ALEKS Metal, Aleks Kıymetli Madenler, AgaHolding ve AgaBullion Kıymetli Madenler A.Ş. gibi sektörün tanınmış isimlerinin de bulunduğu 7 şirkete ve sahiplerine yönelik eşzamanlı arama ve gözaltı işlemleri yapıldı.

Şüpheliler; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma", "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a Muhalefet", "1211 Sayılı TCMB Kanunu ve İlgili Tebliğleri İhlal"den suçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, liderliğini Erol Kurtulmuş'un yaptığı iddia edilen suç örgütünün, mevzuatın arkasından dolanarak tonlarca altını usulsüz yollarla piyasaya sürdüğü belirlendi.