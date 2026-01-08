Bakan Bayraktar açıkladı! "Yerli petrol ve gazda rekor kırıldı!"
2025’te petrol ve doğal gaz üretiminde önemli bir hamle gerçekelştiğini belirten Bayraktar, ‘Bu yıl arama ve üretim faaliyetleri hız kazanacak’ dedi.
Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle çıkılan yolda yerli petrol ve doğal gaz üretimi katlanarak arttı. Petrol ve doğal gaz üretimindeki artış trendini değerlendiren Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, ülke olarak her yıl 60-70 milyar dolar enerji faturası ödendiğini söyledi. 2025 yılında yerli petrol ve doğal gaz üretiminde önemli bir hamle yaptıklarını kaydeden Bayraktar, "Bu yıl ile birlikte arama ve üretim faaliyetlerimize hız vereceğiz. Karadeniz'deki doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracağız. Diyarbakır'da gerçekleştireceğimiz yatay sondaj yönteminin Türkiye petrolcülüğünde oyun değiştirici etkisi olacak. Hem denizlerde hem de kara alanlarında sondaj faaliyetlerimiz artacak. İnşallah 2026 daha büyük keşiflere gideceğimiz bir yıl olacak" dedi.
135 BİN VARİLLİK REKOR
2025'te petrol üretimi yüzde 26 artışla 47.9 milyon varil olarak gerçekleşti. Günlük ham petrol üretimi 135 bin 671 varil ile 25 Nisan 2025'te yıllık bazda rekor seviyeye ulaştı. Doğal gazda üretim ise 2025'te yüzde 39 artışla 3.2 milyar metreküpe çıktı. 21 Nisan 2025'te günlük doğal gaz üretimi, 10.2 milyon metreküp ile zirve yaptı.