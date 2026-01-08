Bakan Bayraktar açıkladı! "Yerli petrol ve gazda rekor kırıldı!"

Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle çıkılan yolda yerli petrol ve doğal gaz üretimi katlanarak arttı. Petrol ve doğal gaz üretimindeki artış trendini değerlendiren Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, ülke olarak her yıl 60-70 milyar dolar enerji faturası ödendiğini söyledi. 2025 yılında yerli petrol ve doğal gaz üretiminde önemli bir hamle yaptıklarını kaydeden Bayraktar, "Bu yıl ile birlikte arama ve üretim faaliyetlerimize hız vereceğiz. Karadeniz'deki doğal gaz üretimimizi iki katına çıkaracağız. Diyarbakır'da gerçekleştireceğimiz yatay sondaj yönteminin Türkiye petrolcülüğünde oyun değiştirici etkisi olacak. Hem denizlerde hem de kara alanlarında sondaj faaliyetlerimiz artacak. İnşallah 2026 daha büyük keşiflere gideceğimiz bir yıl olacak" dedi.