Altın alışverişinde nakit dönemi bitiyor: Sahteciliğe ve kara paraya neşter! | Ne zaman başlayacak?

ALTIN BOZDURUP EV ALIMINDA YENİ DÖNEM

Kayıtdışılığın önlenmesi amacıyla devreye girecek sistemin kara para aklanması yöntemlerine de son vereceğini belirten Yakın, "Esas sorun şurada yaşanacak. Daire alacaksınız, bankada 3 milyon lira paranız var, 2 milyon liralık da altınınız var. Bu 2 milyonu bankaya götürdüğünüzde 'bu paranın beyan formu var mı, nereden buldun bu parayı' diye soracaklar. Sen '2 milyon liralık altınım, arabam ya da evim vardı sattım, beyan belgesi bu' diyebildiğinde banka parayı kabul edecek. Yoksa kabul etmeyecek. Kara parayı bitirmek için MASAK denetimi altına Türkiye bu uygulamayla girecek" ifadelerini kullandı.