Altın alışverişinde nakit dönemi bitiyor: Sahteciliğe ve kara paraya neşter! | Ne zaman başlayacak?
Altın piyasasında kayıt dışılık ve sahteciliği bitirmeyi hedefleyen Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) ile yeni bir dönem başlıyor. Darphane tarafından kurulacak sistem kapsamında gram, çeyrek ve yarım altın dahil tüm altın ürünleri bandrolle izlenecek, kuyumcularda nakit altın alışverişi sona erecek. Alım-satımlar yalnızca banka üzerinden yapılırken, tüm işlemler faturalı ve kayıtlı olacak. Kara para aklamanın önüne geçmeyi amaçlayan uygulamanın nisan ayından itibaren kademeli olarak devreye girmesi bekleniyor.
Altın piyasasında kayıt dışılık ve sahteciliği önlemeye yönelik yeni bir uygulama devreye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane tarafından kurulacak Kıymetli Metal Takip Sistemi (KMTS) ile gram altın, çeyrek altın ve yarım altın başta olmak üzere tüm altın ürünleri bandrolle takip edilecek.
NAKİT DÖNEMİ BİTİYOR
Yeni sistem kapsamında kuyumcularda nakit altın alışverişi yapılmayacak. Alım-satımlar yalnızca kredi kartı veya EFT/havale yoluyla gerçekleştirilecek.
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, uygulamanın piyasadaki tüm altın ürünlerini kapsayacağını belirterek, sistemin şeffaflığı artıracağını vurguladı.
Yakın, "Darphane artık tüm altınlar için bandrol verecek. O bandrolün izniyle altın basılacak. Bandrolün üzerindeki numara ile altın hangi ülkeden gelmiş, hangi firma getirmiş bunlar bilinecek. Bu uygulama tüm altınlar için geçerli olacak, bir gramlık için de bir kiloluk için de geçerli olacak" şeklinde konuştu.
Takvim Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre altın alım satımının tamamen kayıt altına alınacağının altını çizen Yakın, artık nakit işlemlerin yapılmayacağını, para transferlerinin bankalar aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.
BANKAYA YATIRILACAK
Altın ticaretinde artık fatura düzenlenmeye başlanacağını aktaran Yakın, "Kim kuyumcuya gelip altın satarsa faturasını keseceğiz, bankaya parasını yatıracağız. Vatandaş altın ya da bilezik alırken bunun da parasını bize bankadan gönderecek, her şey kayıt altında olacak. Kademeli olarak sisteme geçiş olacaktır" dedi.
ALTIN BOZDURUP EV ALIMINDA YENİ DÖNEM
Kayıtdışılığın önlenmesi amacıyla devreye girecek sistemin kara para aklanması yöntemlerine de son vereceğini belirten Yakın, "Esas sorun şurada yaşanacak. Daire alacaksınız, bankada 3 milyon lira paranız var, 2 milyon liralık da altınınız var. Bu 2 milyonu bankaya götürdüğünüzde 'bu paranın beyan formu var mı, nereden buldun bu parayı' diye soracaklar. Sen '2 milyon liralık altınım, arabam ya da evim vardı sattım, beyan belgesi bu' diyebildiğinde banka parayı kabul edecek. Yoksa kabul etmeyecek. Kara parayı bitirmek için MASAK denetimi altına Türkiye bu uygulamayla girecek" ifadelerini kullandı.
UYGULAMA NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK
Kıymetli Metal Takip Sistemi'nin nisan ayından itibaren kademeli olarak devreye girmesi bekleniyor.