Altında yeni dönem başlıyor! Tüm altınlar bandrollü olacak...

Altında kayıt dışılık ve sahteciliğin önlenmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane tarafından Kıymetli Metal Takip Sistemi'nin (KMTS) Nisan'da devreye alınacağını anlatan Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, sistemin tüm altın ürünlerini kapsayacağını söyledi. Yakın, "Darphane artık tüm altınlar için bandrol verecek. O bandrolün izniyle altın basılacak. Bandrolün üzerindeki numara ile altın hangi ülkeden gelmiş, hangi firma getirmiş bunlar bilinecek. Bu uygulama tüm altınlar için geçerli olacak, bir gramlık için de bir kiloluk için de geçerli olacak" şeklinde konuştu. Altın alım satımının tamamen kayıt altına alınacağının altını çizen Yakın, artık nakit işlemlerin yapılmayacağını, para transferlerinin bankalar aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.

BANKAYA YATIRILACAK

Altın ticaretinde artık fatura düzenlenmeye başlanacağını aktaran Yakın, "Kim kuyumcuya gelip altın satarsa faturasını keseceğiz, bankaya parasını yatıracağız. Vatandaş altın ya da bilezik alırken bunun da parasını bize bankadan gönderecek, her şey kayıt altında olacak. Kademeli olarak sisteme geçiş olacaktır" dedi.

Haber: Barış Şimşek