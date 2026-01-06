Geleceğin petrolü bakır ilk kez 13 bin doları aştı! Yatırımcılar Haziran'ı bekliyor

Fotoğraflar: AA

Arz krizi kapıda: Stoklar eriyor

Bakır piyasasında yaşanan bu tarihi yükselişin arkasında hem üretim tarafındaki ciddi aksamalar hem de kritik seviyelere gerileyen stoklar yer alıyor.

Mantoverde Madeni Durdu: Şili'deki Mantoverde madenindeki grev dalgası küresel arz güvenliğine dair endişeleri derinleştirdi. ⛏️

Stoklarda Büyük Erime: LME depolarındaki bakır stokları ağustos ayından bu yana %55 oranında azalarak 142.550 tona geriledi.

Grasberg Felaketi: Endonezya'daki Grasberg maden ocağında meydana gelen kazanın arzı olumsuz etkilemesi, fiyatların yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.

Trump politikaları ve gümrük vergisi baskısı

Emtia piyasalarını hareketlendiren en önemli unsurlardan biri de ABD'den gelen haber akışı oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın bakır ithalatına yönelik gümrük tarifelerini artırabileceğine dair endişeler piyasayı geriyor.

Özellikle ithalata yönelik %50'ye varan tarife beklentisi, sanayicileri ve yatırımcıları orta vadeli fiyat koruma stratejilerine yönlendirerek fiyatlardaki baskıyı artırdı. ABD'ye yönelik yoğun metal sevkiyatları ise Asya ve Avrupa'da ciddi bir arz sıkışmasına neden oluyor.