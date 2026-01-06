Geleceğin petrolü bakır ilk kez 13 bin doları aştı! Yatırımcılar Haziran'ı bekliyor
Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakırın tonu, tarihinde ilk kez 13.000 dolar eşiğini aşarak 13.025 dolara kadar tırmandı. Bakırın libresi ise uluslararası piyasalarda 6,06 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti.
Küresel emtia piyasaları, bakır fiyatlarındaki durdurulamaz yükselişi konuşuyor. Londra Metal Borsası'nda ton başına 13.020 dolara kadar çıkan "kırmızı altın", arz tarafındaki büyük kırılmalarla sarsılıyor.
Arz krizi kapıda: Stoklar eriyor
Bakır piyasasında yaşanan bu tarihi yükselişin arkasında hem üretim tarafındaki ciddi aksamalar hem de kritik seviyelere gerileyen stoklar yer alıyor.
Mantoverde Madeni Durdu: Şili'deki Mantoverde madenindeki grev dalgası küresel arz güvenliğine dair endişeleri derinleştirdi. ⛏️
Stoklarda Büyük Erime: LME depolarındaki bakır stokları ağustos ayından bu yana %55 oranında azalarak 142.550 tona geriledi.
Grasberg Felaketi: Endonezya'daki Grasberg maden ocağında meydana gelen kazanın arzı olumsuz etkilemesi, fiyatların yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.
Trump politikaları ve gümrük vergisi baskısı
Emtia piyasalarını hareketlendiren en önemli unsurlardan biri de ABD'den gelen haber akışı oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın bakır ithalatına yönelik gümrük tarifelerini artırabileceğine dair endişeler piyasayı geriyor.
Özellikle ithalata yönelik %50'ye varan tarife beklentisi, sanayicileri ve yatırımcıları orta vadeli fiyat koruma stratejilerine yönlendirerek fiyatlardaki baskıyı artırdı. ABD'ye yönelik yoğun metal sevkiyatları ise Asya ve Avrupa'da ciddi bir arz sıkışmasına neden oluyor.
Yeşil enerji ve yapay zeka talebi patladı
Bakırın gümüşle birlikte yeşil enerji dönüşümünde anahtar rol oynaması, fiyatları destekleyen en güçlü temel faktör olarak öne çıkıyor.
Elektrikli Araçlar: Geleneksel araçlara göre 2-3 kat daha fazla bakır kullanan elektrikli araçların üretimi talebi körüklüyor.
Yapay Zeka ve Veri Merkezleri: Yapay zeka yatırımları ve veri merkezlerinin altyapı projelerinde kullanılan yoğun bakır kablolama sistemleri, talebi yeni bir boyuta taşıdı.
Şebeke Yenileme: Küresel elektrik şebekelerinin modernizasyonu, bakıra olan bağımlılığı artırıyor.
2026 ve sonrası: Uzmanlar ne diyor
Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, bakırdaki yükseliş trendinin 2026 yılı boyunca sürmesini beklediğini ifade etti. JP Morgan ise 2026 yılında küresel piyasada 330 bin tonluk bir arz açığı öngörüyor.
|Kuruluş / Uzman
|2026 Tahmini
|Beklenti Nedeni
|BMI Analiz
|11.000 $ (Ortalama)
|Arzın talebin gerisinde kalması
|JPMorgan
|12.500 $
|Yapay zeka ve arz kesintileri
|BofA
|15.000 $ (Potansiyel)
|Yeşil enerji yatırımları
BAKIR YATIRIMI KAZANDIRIR MI?
Bakır, 2026 yılı itibarıyla sadece bir sanayi metali değil, stratejik bir yatırım aracı haline geldi. Finans dünyasında küresel ekonominin nabzını tuttuğu için "Doktor Bakır" olarak bilinen bu emtia, son rekorlarla birlikte yatırımcıların markajına girdi.
Nasıl yatırım yapılır?
Emtia Fonları: Bankalar üzerinden metal veya emtia fonlarına yatırım yapabilirsin.
Hisse Senetleri: Bakır madenciliği yapan küresel devlerin (BHP, Rio Tinto vb.) hisselerini alabilirsin.
VİOP: Fiyat değişimlerinden kaldıraçlı işlemle kazanç sağlamayı deneyebilirsin (Yüksek risk içerir).
Uyarı: Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Modelin verdiği yanıtlar ve sunulan veriler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı vermeden önce profesyonel bir finansal danışmana başvurmanız önerilir.