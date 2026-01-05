Bakan Bayraktar duyurdu! Azerbaycan’la 33 milyar metreküplük yeni doğal gaz anlaşması imzalandı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz konusunda Azerbaycan ile 33 milyar metreküplük yeni bir anlaşmaya daha vardıklarını duyurdu. Bayraktar, "Hazar Denizi'ndeki Abşeron sahasından her yıl 2.25 milyar metreküp olmak üzere, 15 yıl boyunca gaz tedarik edeceğiz. Bu anlaşma 2029'da başlayacak ve 2040'lı yıllara kadar devam edecek. Mevcut altyapımızı kullanarak, Bakü-Tiflis-Erzurum hattı üzerinden bu gazı getireceğiz" dedi.

