Alparslan Bayraktar açıkladı! Somali’de petrol sondajı başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey Sondaj Gemisi'nin Somali'de gerçekleştireceği çalışmalarının detaylarını açıkladı. Bayraktar, Somali'de sondaj yapma projesine bir seneden fazla süren bir çalışmanın ardından karar verdiklerini belirtti. Somali'deki bu projenin bütün bölgede oyun değiştirici etkisi olabilecek bir iş olduğunu belirten Bayraktar, "Oradan ümitvarız" dedi. Ciddi bir çalışmanın sonunda o lokasyona karar verildiğini hatırlatan Bayraktar, "Orada daha çok petrol emareli olduğunu düşündüğümüz bir sondaj yapacağız" açıklamasını yaptı. Bayraktar'ın açıklamalarına göre, Somali'de 3 bin 480 metre deniz derinliği var. Yani 3.5 kilometre su kalınlığı var.



8 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ

Ondan sonra da bir 3.5 kilometre daha sondaj yapılacak. Karadeniz'de devreye alınacak olan Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'na ilişkin de açıklama yapan Bayraktar, platformun günde 9-10 milyon gaz üreterek karaya göndereceğini aktardı. Böylece üretimin de iki katına çıkacağını, 8 milyon hanenin yerli gazı kullanabileceğini belirten Bayraktar, "İki tane yüzer üretim platformu 2028 kışına girerken hazır olacak. 16-17 milyon hanenin doğal gazını kendimiz karşılar hale geleceğiz. Hedef budur" diye konuştu.