Jeopolitik şok kapıda: Venezuela krizi petrol ve altını nereye taşır?

Saldırının ardından, altın ve petrol başta olmak üzere küresel piyasalarda yaşanabilecek olası etkiler merak konusu oldu. Ekonomist Özgür Özcan, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, jeopolitik gerilimin enerji ve emtia fiyatları üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekti.

PETROLDE YUKARI YÖNLÜ KIRILMA İHTİMALİ

Venezuela'nın dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olduğuna işaret eden Özcan, petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir kırılma yaşanabileceğini belirtti. Özcan, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu tip jeopolitik olaylarda, piyasalar siyasi tartışmalardan çok, gerilimin büyüyüp enerji arzına bir zarar verip vermeyeceği, çatışmaların bölgesel bir boyuta yükselmesini fiyatlıyor. Petrol, döviz ve altın gibi varlıklar için belirleyici olan tek bir haber değildir. Haber akışının devam edip etmeyeceğidir. Venezuela denilince akla ilk gelen petrol oluyor. Ülke ağır yaptırımların etkisinde olmasına rağmen dünya petrol piyasasında arz riski konuşulduğu dönemde en üst sıralara çıkıyor. Venezuela OPEC verilerine göre dünya petrol rezervlerinde 303 milyar varil ile en üst sıralarda yer alıyor. Brent petrol fiyatı yeni yılın ilk işlem gününde 60-61 dolar seviyesindeydi. Gerilim tırmanırsa bu bandın yukarısında bir kırılma görebiliriz."