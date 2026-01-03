Jeopolitik şok kapıda: Venezuela krizi petrol ve altını nereye taşır?
ABD’nin yeni yılın ilk günlerinde Venezuela’ya yönelik düzenlediği saldırının ardından petrol ve altın piyasaları hareketlendi. Caracas’ta yaşanan patlamalar ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yakalandığı iddiaları, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısını yükseltirken, uzmanlar gerilimin tırmanması halinde petrol fiyatlarında yukarı yönlü kırılma, altın ve dövizde ise güvenli liman talebinin artabileceğini belirtiyor.
Yeni yılın ilk günlerinde ABD'nin, küresel petrol piyasasında kritik öneme sahip Venezuela'ya yönelik saldırısı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Başkent Caracas'ta meydana gelen şiddetli patlamaların ardından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ABD güçleri tarafından yakalandığı ileri sürüldü.
Saldırının ardından, altın ve petrol başta olmak üzere küresel piyasalarda yaşanabilecek olası etkiler merak konusu oldu. Ekonomist Özgür Özcan, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, jeopolitik gerilimin enerji ve emtia fiyatları üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekti.
PETROLDE YUKARI YÖNLÜ KIRILMA İHTİMALİ
Venezuela'nın dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olduğuna işaret eden Özcan, petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir kırılma yaşanabileceğini belirtti. Özcan, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Bu tip jeopolitik olaylarda, piyasalar siyasi tartışmalardan çok, gerilimin büyüyüp enerji arzına bir zarar verip vermeyeceği, çatışmaların bölgesel bir boyuta yükselmesini fiyatlıyor. Petrol, döviz ve altın gibi varlıklar için belirleyici olan tek bir haber değildir. Haber akışının devam edip etmeyeceğidir. Venezuela denilince akla ilk gelen petrol oluyor. Ülke ağır yaptırımların etkisinde olmasına rağmen dünya petrol piyasasında arz riski konuşulduğu dönemde en üst sıralara çıkıyor. Venezuela OPEC verilerine göre dünya petrol rezervlerinde 303 milyar varil ile en üst sıralarda yer alıyor. Brent petrol fiyatı yeni yılın ilk işlem gününde 60-61 dolar seviyesindeydi. Gerilim tırmanırsa bu bandın yukarısında bir kırılma görebiliriz."
KÜRESEL EKONOMİYE ÜÇ KANALDAN ETKİ
Saldırının küresel ekonomi üzerinde üç ana başlıkta etkili olabileceğini ifade eden Özcan, jeopolitik risk artışının enflasyon, ticaret ve sermaye akımları üzerinde baskı oluşturabileceğini söyledi. Özcan, şu değerlendirmede bulundu:
"Jeopolitik risk arttıkça enflasyonda yükseliş olacaktır. Petrol yükselirse taşıma, enerji ve üretim maliyetleri artacaktır. Belirsizlik artacağı için yatırımcı iştahı ve ticaret zayıflayacaktır. Risk artışı fon akımlarını güvenli limanlara çekecektir. Gelişen ekonomiler daha da kırılgan olabilir. Venezuela gibi petrol ülkelerindeki gerilim, küresel enflasyon ve faiz tartışmalarını etkileyecektir."
ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLARAK ÖNE ÇIKIYOR
Jeopolitik risk dönemlerinde yatırımcıların altına yöneldiğini vurgulayan Özcan, gram altında da yükseliş görülebileceğini belirtti. Özcan, şunları kaydetti:
"Jeopolitik risklerde altın sigorta gibi çalışıyor. 2 Ocak kapanış itibarıyla gram altın 6.000 TL seviyesindeydi. Saldırı sonrası yükselişler görebiliriz. Stres arttığı için global yatırımcıların refleksi çoğu zaman doları güçlendirme olur. Bu da gelişen ekonomilerde fon akımını yavaşlatır, risk primi konuşulur, kurda artış görebiliriz."
TÜRKİYE VE GELİŞEN EKONOMİLERE YANSIMALAR
Özcan, yaşanan gelişmelerin Türkiye başta olmak üzere gelişen ekonomiler üzerinde de etkili olabileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'ye, enerji, ithalat, enflasyon ve üretim olmak üzere 4 başlıkta yansımaları olacaktır. Petrol yükselirse ithalat faturası artacaktır. Enflasyon beklentisi, akaryakıt ve taşımacılık maliyetleri etkileyecektir. Döviz talebi enerji ithalatı artarsa yükselecektir. Finansman koşulları, risk priminin yükselmesi faiz ve kredi kanalını etkileyecektir."