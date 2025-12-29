Gümüş rekor tazeledi! Ons fiyatı 79 doları aştı

Değerli metallerde geçen hafta ons bazında fiyatlar, platinde yüzde 24.5, gümüşte yüzde 17.9, paladyumda yüzde 13 ve altında yüzde 4.5 yükseldi. Gümüşün ons fiyatı, geçen hafta içinde 79.3 dolara yükselerek rekor tazeledi. Gümüş, yılbaşından bu yana ons bazında yüzde 171.5 artarak, yıllık bazda en çok değer kazanan değerli metal oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN