Para transferinde yeni dönem başlıyor: Belirli bir limitten sonra açıklama zorunlu!
Hazine ve Maliye Bakanlığı para transferine yeni bir düzenleme getiriyor! 1 Ocak 2026’dan itibaren bankalar üzerinden yapılacak 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde en az 20 karakterlik açıklama girilmesi şart olacak. Yeni düzenlemede kara para ve dolandırıcılıkla mücadele hedefleniyor.
Bankadan para transferlerinde yeni bir dönem başlıyor. Mobil uygulama, internet bankacılığı ve ATM'ler üzerinden yapılacak para transferlerine yönelik önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. 200 bin TL'yi aşan işlemler için ek bilgi paylaşımı zorunlu olacak. İşte yeni uygulamanın ayrıntıları…
Yeni yıl itibarıyla bankacılık işlemlerinde kapsamlı bir değişiklik yürürlüğe giriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bilişim sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ile suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme hazırladı. Bu kapsamda, yüksek tutarlı para transferlerinin daha yakından izlenmesi ve işlem detaylarının kayıt altına alınması hedefleniyor.
1 OCAK 2026 İTİBARIYLA
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bankalara iletilen yeni mevzuata göre 1 Ocak 2026 itibarıyla ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı fark etmeksizin yapılacak tüm EFT, FAST ve havale gibi para transferi işlemlerinde, transferin detayına yönelik en az 20 karakter uzunluğunda açıklama girme şartı aranacak.
20 KARAKTER UZUNLUĞUNDA YAZI
Banka kanalıyla ATM, internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden 200 bin TL'yi aşan para transferi yapmak isteyen bir kişi artık bir uyarı yazısıyla karşılaşacak. Göndericinin en az 20 karakter uzunluğunda para gönderimine ilişkin bir yazı yazması istenecek.
KARA PARAYA KARŞI TEDBİR
3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, şu açıklamayı yaptı:
En az 20 karakter uzunluğunda bir açıklama girilmesi zorunlu hale geliyor. Burada parasal limit 200 bin TL. Bu limiti aşan kısımda artık en az 20 karakter olacak şekilde detaylıca paranın neden gönderildiğine dair detaylıca yorum isteniyor. Burada amaç paranın neden gönderildiğini büyük ihtimalle yapay zeka ile araştırmak, gerektiğinde ise ilgili birimlere uyarıda bulunmak için bir data oluşturuluyor diye düşünüyorum. Bu uygulama gayri resmi ödemelerin de yapılmamasını sağlama amacı taşıyor. Mal ticareti yapılıyorsa bu para transferleri vergi kaçırmaya da girebilir. Bu tarz operasyon olup olmadığının araştırılması, kara paraya karşı da tedbir alınmak için böyle bir uygulamaya gidiliyor. Hem vergi kaçırma engellenmeye çalışılıyor hem de gayri yasal para hareketleri de engellenmeye çalışılıyor. Böylelikle bunların tespiti daha kolay olacak.
200 BİN TL VE ÜZERİNDEKİ ÖDEMELER DETAYLANDIRILACAK
Öte yandan Baydar açıklamalarına şu şekilde devam etti:
Şu anda günlük hayatta vatandaşın gönderdiği, 2 bin TL, 5 bin TL, 10 bin veya 20 bin TL gibi düşük tutarlarda bu söz konusu değil, eski düzen devam edecek. Örneğin bir kişinin 200 bin TL'nin üzerinde kira ödemesi varsa bunun detaylandırılması isteniyor. 'Gerçekten kira bedeli o kadar mı?' bunun tespiti yapılıyor. Ödenen paranın ne için olduğunun yazılması lazım. Konunun vergiye tabi olup olmadığı, yasal işlemle ilgili olup olmadığı araştırılacaktır. Konuyla ilgili bir bildirim saptanırsa da incelemeye alınacaktır. Açıklama şeklinin doğru yazılmaması, çelişkili açıklamaların olması yalan beyana da girebilir. Bu da bir sorumluluk yüklüyor. Dikkatli olmak lazım, gönderilen paranın ne için olduğu açık açık yazması lazım. İleride herhangi ispat edilemez bir durumla karşılaşıldığında çeşitli yaptırımlar ve cezalarla karşılaşmamıza neden olabilir.