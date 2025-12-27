Para transferinde yeni dönem başlıyor: Belirli bir limitten sonra açıklama zorunlu!

Bankadan para transferlerinde yeni bir dönem başlıyor. Mobil uygulama, internet bankacılığı ve ATM'ler üzerinden yapılacak para transferlerine yönelik önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. 200 bin TL'yi aşan işlemler için ek bilgi paylaşımı zorunlu olacak. İşte yeni uygulamanın ayrıntıları…

Yeni yıl itibarıyla bankacılık işlemlerinde kapsamlı bir değişiklik yürürlüğe giriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bilişim sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ile suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla yeni bir düzenleme hazırladı. Bu kapsamda, yüksek tutarlı para transferlerinin daha yakından izlenmesi ve işlem detaylarının kayıt altına alınması hedefleniyor.

1 OCAK 2026 İTİBARIYLA

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bankalara iletilen yeni mevzuata göre 1 Ocak 2026 itibarıyla ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı fark etmeksizin yapılacak tüm EFT, FAST ve havale gibi para transferi işlemlerinde, transferin detayına yönelik en az 20 karakter uzunluğunda açıklama girme şartı aranacak.