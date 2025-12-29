PODCAST CANLI YAYIN

Erciyes Kayak Merkezi yılbaşında dolup taşıyor! Otellerde doluluk yüzde 90’a dayandı

Yerli ve yabancı turistlerin yılbaşını karşılamak için tercih ettiği Erciyes Kayak Merkezi'ndeki 17 otelde doluluk oranı yüzde 90'a yaklaştı. Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, "Sezonu açtık. Yılbaşı için rezervasyonlar iyi durumda. Dolulukların yüzde 90'lara ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi. Polonya ve Çekya'dan Kayseri'ye direkt uçuşlar başladığını anımsatan Akşehirlioğlu, "Suni karlamayla pistlerimizi açtık. Yılbaşında bu kadar kayakseverin Erciyes'i tercih etmesindeki en önemli faktörlerden birisi de bu oldu" şeklinde konuştu.

