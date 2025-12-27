PODCAST CANLI YAYIN

Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde 60 bin kuzu dünyaya geldi

Şanlıurfa’daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde bu yıl 60 bin ivesi cinsi kuzu dünyaya geldi. Doğumların yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde 60 bin kuzu dünyaya geldi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bu yıl 60 bin ivesi cinsi kuzu dünyaya geldi. Yüksek süt verimi ve etinin lezzetiyle bilinen ivesi cinsi koyunlar, dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde damızlık olarak yetiştiriliyor. İşletmede, yüksek verimli damızlık koyundan elde edilen üstün özellikli kuzular, veteriner hekim, sağlık teknisyeni ve çobanlar tarafından özenle takip ediliyor. İşletmenin Küçükbaş Hayvancılık Müdür Yardımcısı Mustafa Erdi Oluğ, Ceylanpınar Tarım İşletmesinin dünyanın tek parça halinde en büyük tarım işletmesi olduğunu belirterek, "İşletmemiz dünyanın en büyük ivesi ırkı koyun popülasyonuna sahip. Doğumlarımız hala devam etmekte. Bu sayıyla birlikte yıl sonunda işletmemizde 152 baş koyun mevcut olacak" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Oluğ, 2026 yılında hem etçi ırk hayvanlar hem de ivesi cinsi koyunları üreticilere ulaştırmaya devam edeceklerini de kaydetti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlıklara atama kararı Resmi Gazete'de
Hatay'da 455 bininci yuva hazır! Başkan Erdoğan'dan deprem konutları paylaşımı: "Biz yapacağız dersek yaparız"
Sağlıkta öncü ülke Türkiye! Başkan Erdoğan açıkladı: Artık farklı bir ligin oyuncusuyuz
Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcı'ya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Futbolda bahis soruşturması! 9 eski hakem ve 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 15 şüpheliye tutuklandı!
MİT'ten siber casusluk operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının "branda" yalanı patladı
Netanyahu'dan Somaliland provokasyonu! Başkan Erdoğan arabuluculuk yapmıştı: Tel Aviv krizi körüklüyor
Netanyahu Trump’a yalvarmaya gidiyor! Florida’daki görüşmede ana gündem Türkiye
Bakan Kurum'dan Hatay'da yeniden inşa mesajı: "Sırada Suriye ve Gazze var"
Suriye'nin Humus kentinde camide terör saldırısı: Can kaybı artıyor | Türkiye'den sert tepki
TÜGVA'dan 1 Ocak çağrısı! Galata Köprüsü'nden tüm dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz
Türkiye 2025 yılını ardında bırakıyor! Siyasi gelişmeler, projeler, yangınlar, vefatlar...
Epstein listesinde 10 gizli suç ortağı! Hepsi sansürlendi: Kritik isim Victoria’s Secret’ın sahibi mi?
Asrın inşası buna denir: İşte deprem bölgesinin öncesi-sonrası
Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
2025'e damga vuran manşetlerle TAKVİM 31 yaşında!
Yeşilçam'ın Mavi Boncuk'u Emel Sayın meğer gerçekten kaçırılmış! Hem de bakın ne için...