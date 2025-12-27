Ceylanpınar Tarım İşletmesi’nde 60 bin kuzu dünyaya geldi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bu yıl 60 bin ivesi cinsi kuzu dünyaya geldi. Yüksek süt verimi ve etinin lezzetiyle bilinen ivesi cinsi koyunlar, dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde damızlık olarak yetiştiriliyor. İşletmede, yüksek verimli damızlık koyundan elde edilen üstün özellikli kuzular, veteriner hekim, sağlık teknisyeni ve çobanlar tarafından özenle takip ediliyor. İşletmenin Küçükbaş Hayvancılık Müdür Yardımcısı Mustafa Erdi Oluğ, Ceylanpınar Tarım İşletmesinin dünyanın tek parça halinde en büyük tarım işletmesi olduğunu belirterek, "İşletmemiz dünyanın en büyük ivesi ırkı koyun popülasyonuna sahip. Doğumlarımız hala devam etmekte. Bu sayıyla birlikte yıl sonunda işletmemizde 152 baş koyun mevcut olacak" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Oluğ, 2026 yılında hem etçi ırk hayvanlar hem de ivesi cinsi koyunları üreticilere ulaştırmaya devam edeceklerini de kaydetti.