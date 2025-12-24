ŞOK'tan "gıda güvenliği" adımı: Meyve-sebzelere raf öncesi pestisit analizi

ŞOK Marketler gıda güvenliği alanında önemli bir adım atarak, Antalya'daki tedarik platformunda kurduğu laboratuvarla taze meyve-sebzeler için raf öncesi pestisit analiz sürecini başlattı.



Analizler artık dış laboratuvarlar yerine ŞOK'un kendi bünyesinde ve çok daha hızlı olarak gerçekleştiriliyor. İlk etapta domates ile hayata geçirilen uygulamanın önümüzdeki dönemde diğer meyve-sebze gruplarına da yaygınlaştırılması hedefleniyor.



Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'ne göre kendi laboratuvarlarında analizi uygun çıkan ürünler ülke genelindeki ŞOK mağazalarına dağıtılıyor. Bu sayede tarladan mağazaya uzanan zincirde izlenebilirlik güçlenirken tüketiciye ürün en güvenli şekilde ulaştırılıyor. İlk olarak Antalya'daki tedarik platformunda kurulan laboratuvarla başlayan uygulamanın kısa sürede ŞOK Marketler'in tüm dağıtım merkezlerine yayılması planlanıyor.

Rafa çıkmadan analiz: ŞOK’ta pestisit testli domates dönemi