PODCAST CANLI YAYIN

ŞOK'tan "gıda güvenliği" adımı: Meyve-sebzelere raf öncesi pestisit analizi

ŞOK Marketler, kurduğu laboratuvarla taze meyve-sebzeleri raflara taşımadan önce kendi bünyesinde pestisit analizinden geçirdiğini duyurdu. İlk aşamada domates ile başlayan bu süreçte taze meyve ve sebzeler önce analiz edilecek sonra rafa gelecek. Gıda güvenliğini sağlayan bu uygulamayla pestisit kontrolü tarladan başlamış olacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ŞOK'tan "gıda güvenliği" adımı: Meyve-sebzelere raf öncesi pestisit analizi

ŞOK Marketler gıda güvenliği alanında önemli bir adım atarak, Antalya'daki tedarik platformunda kurduğu laboratuvarla taze meyve-sebzeler için raf öncesi pestisit analiz sürecini başlattı.

Analizler artık dış laboratuvarlar yerine ŞOK'un kendi bünyesinde ve çok daha hızlı olarak gerçekleştiriliyor. İlk etapta domates ile hayata geçirilen uygulamanın önümüzdeki dönemde diğer meyve-sebze gruplarına da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'ne göre kendi laboratuvarlarında analizi uygun çıkan ürünler ülke genelindeki ŞOK mağazalarına dağıtılıyor. Bu sayede tarladan mağazaya uzanan zincirde izlenebilirlik güçlenirken tüketiciye ürün en güvenli şekilde ulaştırılıyor. İlk olarak Antalya'daki tedarik platformunda kurulan laboratuvarla başlayan uygulamanın kısa sürede ŞOK Marketler'in tüm dağıtım merkezlerine yayılması planlanıyor.

Rafa çıkmadan analiz: ŞOK’ta pestisit testli domates dönemi
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Ankara'da düşen Libya uçağındaki karakutu bulundu!
Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu: Kokain bombası! | İfadesinde ne demişti şimdi ne olacak? | İlk açıklama geldi
Casper
Terörsüz Türkiye Komisyonu 20. kez toplandı! Müşterek rapor aşaması: İlave süreye ihtiyaç olacak
Kasım Garipoğlu'nun uyuşturucu partilerindeki şifre yalıdaki havuzdan çıktı: Divine Circus!
Epstein’ı kim öldürdü? Görünmez adam Prens Andrew mu? Trump tecavüz etti iddiası
D&R
Fenerbahçe'de ilk transfer tamam! İşte sözleşme detayları
Falcon 50’nin özellikleri nedir? Libya heyetini taşıyordu: İşte Ankara’da düşen uçağın teknik detayları
Son dakika: 2026 asgari ücret belli oldu! Bakan Işıkhan net ve brüt asgari ücreti açıkladı
Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yorumladı!
Şikayetler peş peşe geldi bakanlık harekete geçti! 81 ilde fenomen öğretmenler mercek altında
TAKVİM yazdı Kasım Garipoğlu'nun ozon planı suya düştü! Fenomenlerin suç maskesi sosyal medya
İstanbul’un kar hasreti bitiyor: Harita değişti, soğuk dalga kuzeyden giriş yapacak! -6 derece...
Asgari ücret artışını fırsata çevirenlere geçit yok! Bakanlık açıkladı: En ağır ceza uygulanacak
Libya heyetini taşıyan jet Ankara'da düştü! Yardıma koşan vatandaşlar: 'Doğal gaz dediler duyduk ki uçak düşmüş'
CHP'li İmamoğlu’nun göl manzaralı villasına yaptırdığı lüks dizaynın faturası ortaya çıktı
Güllü dosyasında şok ifadeler ortaya çıktı! "Sen öldürdün" mesajı atan Sultan'ın babası konuştu
Barış Alper Yılmaz Göktürk'ten 127 milyonluk ev aldı! Yanına Osimhen'i çağırdı...
Zamlı asgari ücret 28 bin 75 TL! İşte yeni staj, işsizlik, kıdem tazminatı, sosyal yardım ödemeleri