Kredi Notunu Anında Uçuran Yöntem: Meğer Herkes Yanlış Biliyormuş

Tek Kart Kullanmak Sanıldığı Kadar Masum Değil

Finansal sistemde en büyük yanılgı, tüm harcamaları tek bir kartta toplayıp ay sonunda kapatmanın en güvenli yol olduğu düşüncesidir. Oysa 💳 banka algoritmaları bu durumu farklı okuyor. Eğer bir kartın limitinin %70 veya %80 gibi büyük bir kısmını sürekli kullanıyorsanız, borcun tamamını ödeseniz bile sistem sizi "krediye aşırı bağımlı" olarak işaretliyor. Bu durum, bankalar nezdinde "nakit akışında gizli bir sıkıntı var" şeklinde yorumlanıyor ve kredi notunuz hızla aşağı çekiliyor.