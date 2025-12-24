Uygulama AJet 'in gerçekleştirdiği tarifeli yurt içi direkt uçuşlar için geçerli olacak. Türkiye genelindeki tüm iç hat seferlerini kapsayan kampanyaya Kuzey Kıbrıs uçuşları dahil edilmedi.

(AA)

Kampanya Koşulları Neler?

Kampanya toplamda 168 bin koltuk ile sınırlı olarak uygulanıyor. İndirimli fiyatlar yalnızca Basic paket kapsamında sunulurken farklı paket tercih eden yolcuların ek ücret ödemesi gerekiyor.

Paket dışındaki ek hizmetler ise talep edilmesi halinde ayrıca ücretlendirilecek.