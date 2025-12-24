PODCAST CANLI YAYIN

Yurt içi seyahat planı yapanlar için AJet’ten cazip bir fırsat geldi. Havayolu şirketi sınırlı süreyle geçerli yeni kampanyası kapsamında yurt içi uçuş biletlerini 849 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Kampanyanın geçerli olduğu tarihler, rotalar ve biletleme koşulları ise merak konusu oldu. Peki AJet bilet kampanyası ile hangi şehirlere gidilir?

AJet bilet kampanyası 2025: Yurt içi tek fiyat! 849 TL'ye hangi şehirlere gidilir?

Yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolcular için AJet'ten cazip bir kampanya geldi. Havayolu şirketi sınırlı süreyle geçerli olacak yeni uygulama kapsamında yurt içi uçuş biletlerini 849 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Kampanyanın detayları ve geçerli olduğu tarihler ise merak ediliyor.

İndirimli Bilet Satışı Başladı

AJet'in duyurduğu kampanya kapsamında satışa çıkarılan biletlerin başlangıç fiyatı 849 TL olarak belirlendi. Açıklanan fiyatlara vergi ve harçların dahil olduğu ifade edilirken kampanyanın kontenjanla sınırlı olduğu vurgulandı.

Hangi tarihlerde bilet alınabilir?

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini 24-25 Aralık 2025 tarihlerinde satın alabilecek.

İndirimli biletler yalnızca ajet.com üzerinden ve AJet mobil uygulaması aracılığıyla satışa sunulacak. Kampanya, başka indirim veya promosyonlarla birleştirilemeyecek.

AJET İndirimli Uçuşlar Ne Zaman Geçerli?

Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 2 Şubat – 12 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.

Bu tarihler dışında kalan seferler kampanya kapsamına dahil edilmeyecek.

Hangi Rotaları Kapsıyor?

Uygulama AJet'in gerçekleştirdiği tarifeli yurt içi direkt uçuşlar için geçerli olacak. Türkiye genelindeki tüm iç hat seferlerini kapsayan kampanyaya Kuzey Kıbrıs uçuşları dahil edilmedi.

Kampanya Koşulları Neler?

Kampanya toplamda 168 bin koltuk ile sınırlı olarak uygulanıyor. İndirimli fiyatlar yalnızca Basic paket kapsamında sunulurken farklı paket tercih eden yolcuların ek ücret ödemesi gerekiyor.

Paket dışındaki ek hizmetler ise talep edilmesi halinde ayrıca ücretlendirilecek.

