Benzine Zam Var mı? 24-25 Aralık 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum
Brent petrolün 62 dolar seviyelerinde dengelenme çabası, yurt içinde akaryakıt etiketleri üzerindeki baskıyı bir nebze azaltsa da döviz kurundaki anlık değişimler fiyatları tetiklemeye devam ediyor.
24 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla benzin ve motorin grubunda yeni bir zam ya da indirim kararı açıklanmazken, uzmanlar küresel stok verilerinin önümüzdeki günlerde fiyat rotasını belirleyeceğine dikkat çekiyor.
AKARYAKITA İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?
24 Aralık itibarıyla akaryakıt piyasasında (benzin ve motorin) resmi olarak duyurulmuş yeni bir fiyat artışı veya indirim haberi bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde benzinin litre fiyatına toplamda 2 TL 83 kuruş seviyesinde bir indirim yansıtılmıştı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, brent petrolün varil fiyatının 62 dolar bandında seyretmesi ve dövizdeki stabilite nedeniyle bu hafta için henüz yeni bir değişim öngörülmüyor.
Yeni yıla sayılı günler kala akaryakıt fiyatlarında güncellemeye gidiliyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında artış bekleniyor.
YENİ YIL İLE BİRLİKTE BEKLENEN FİYAT DEĞİŞİMLERİ
-
Benzin: Litre fiyatına 1,32 TL artış yansıtılması bekleniyor.
-
Motorin: Litre fiyatına 1,41 TL artış yansıtılması bekleniyor.
-
LPG: Mevcut düzenleme kapsamında otogaz fiyatlarında bir değişim öngörülmüyor.
Tahmini Yeni Pompa Fiyatları
|Şehir
|Benzin (TL)
|Motorin (TL)
|İstanbul
|53,14
|54,63
|Ankara
|54,00
|55,65
|İzmir
|54,33
|55,99
GÜNCEL AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ
Şehirler ve bayiler arasında nakliye maliyetlerine bağlı olarak küçük çaplı fiyat farkları görülebiliyor. İşte 24 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla üç büyük ildeki güncel rakamlar:
|Şehir
|Benzin (TL/LT)
|Motorin (TL/LT)
|LPG (TL/LT)
|İstanbul (Avrupa)
|51.82
|53.22
|28.51
|İstanbul (Anadolu)
|51.65
|53.05
|27.88
|Ankara
|52.68
|54.24
|28.40
|İzmir
|53.01
|54.58
|28.33
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları belirlenirken oldukça şeffaf ancak karmaşık bir formül izleniyor. Fiyat oluşumundaki temel basamaklar şu şekildedir:
-
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatları ve dolar kuru baz alınarak hesaplanır.
-
ÖTV ve KDV İlavesi: Gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi eklenir ve üzerine KDV hesaplaması yapılır.
-
EPDK Payı ve Kar Marjı: Rafineri çıkış fiyatının üzerine dağıtıcı ve bayi payları ile EPDK gelir payı eklenerek nihai pompa satış fiyatına ulaşılır.
Önemli Not: Brent petrol fiyatlarındaki anlık düşüşler veya dolar kurundaki yukarı yönlü hareketler, yaklaşık 2 günlük bir gecikme ile pompa fiyatlarına yansıtılmaktadır.
2026 yılına girmeye sayılı günler kala, petrol piyasasındaki arz-talep dengesi ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin fiyatlar üzerinde baskı kurmaya devam etmesi bekleniyor. Özellikle küresel stok verileri, önümüzdeki haftanın fiyat rotasını çizecek ana unsur olacak.