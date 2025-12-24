Benzine Zam Var mı? 24-25 Aralık 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum

24 Aralık 2025 Çarşamba günü itibarıyla benzin ve motorin grubunda yeni bir zam ya da indirim kararı açıklanmazken, uzmanlar küresel stok verilerinin önümüzdeki günlerde fiyat rotasını belirleyeceğine dikkat çekiyor.

Fotoğraflar: AA

AKARYAKITA İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

24 Aralık itibarıyla akaryakıt piyasasında (benzin ve motorin) resmi olarak duyurulmuş yeni bir fiyat artışı veya indirim haberi bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde benzinin litre fiyatına toplamda 2 TL 83 kuruş seviyesinde bir indirim yansıtılmıştı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, brent petrolün varil fiyatının 62 dolar bandında seyretmesi ve dövizdeki stabilite nedeniyle bu hafta için henüz yeni bir değişim öngörülmüyor.

Yeni yıla sayılı günler kala akaryakıt fiyatlarında güncellemeye gidiliyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında artış bekleniyor.

YENİ YIL İLE BİRLİKTE BEKLENEN FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Benzin: Litre fiyatına 1,32 TL artış yansıtılması bekleniyor.

Motorin: Litre fiyatına 1,41 TL artış yansıtılması bekleniyor.

LPG: Mevcut düzenleme kapsamında otogaz fiyatlarında bir değişim öngörülmüyor.

Tahmini Yeni Pompa Fiyatları