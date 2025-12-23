Yenilenebilir enerjide devrim! 75 bin megavatı aştı

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, Kasım ayı itibarıyla 121 bin 782 megavata yükseldi, 75 bin 615 megavatlık bölümünü yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu. Böylece yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 62'ye ulaştı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün 75 bin megavatı aşarak önemli bir aşamayı geride bıraktığına dikkati çekerek, rüzgar ve güneş kurulu gücü toplamının 39 bin 215 megavata çıktığını ifade etti. Bayraktar, Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde güneşin payının yüzde 20.3'e, rüzgarın payının yüzde 11.9'a yükseldiğini belirterek, "Böylece, kurulu gücümüzün 3'te 1'i sadece rüzgar ve güneşten oluştu" bilgisini paylaştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN