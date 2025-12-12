PODCAST CANLI YAYIN

Yapay zekadan kuantuma: Türkiye için dev fırsat dönemi

Tera Yatırım Başkanı Emre Tezmen, yapay zekâdan kuantuma ve biyoteknolojiden otonom sistemlere uzanan teknolojik dönüşümün sanayi devrimi ölçeğinde etkiler yarattığını belirterek, Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılda uluslararası başarı örneklerini aşacak hikâyeler ortaya koyacağına inandığını söyledi.

Bu dönemin yapay zekadan kuantuma, biyoteknolojiden otonom sistemlere kadar birçok alanda sanayi devrimi ölçeğinde dönüşüm yarattığını vurgulayan Tera Yatırım Başkanı Emre Tezmen, "Önümüzdeki 10 yılda Türkiye'den çıkacak başarı hikâyelerinin uluslararası örnekleri geçeceğine inanıyorum" dedi.

