Yapay zekadan kuantuma: Türkiye için dev fırsat dönemi

Bu dönemin yapay zekadan kuantuma, biyoteknolojiden otonom sistemlere kadar birçok alanda sanayi devrimi ölçeğinde dönüşüm yarattığını vurgulayan Tera Yatırım Başkanı Emre Tezmen, "Önümüzdeki 10 yılda Türkiye'den çıkacak başarı hikâyelerinin uluslararası örnekleri geçeceğine inanıyorum" dedi.