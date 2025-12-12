Finans ve iş dünyasının devleri zirvede buluştu
Emlak Katılım, Halkbank, İstanbul Finans Merkezi, Trendyol, Turkcell, Turkish Airlines, Türk Telekom ve Ziraat Bankası’nın da aralarında bulunduğu ana sponsorlarla; arsaVev ve Kuzu Grup’un co-sponsor, çok sayıda büyük holding ve kurumun destek sponsor olarak yer aldığı zirve, finans ve iş dünyasının geniş katılımıyla gerçekleşti.
Ana sponsor: Emlak Katılım, Fiba Faktoring, Halkbank, İstanbul Finans Merkezi, Takas İstanbul, Tera Holding - Tera Bank, Trendyol, Turkcell, Turkish Airlines, Türk Altın, Türk Telekom, Vakıf Yatırım, Ziraat Bankası
Co sponsor: arsaVev, Kuzu Grup
Destek sponsor: Artaş Holding, Cengiz Holding, Corendon Airlines, Ekmas, Finansal Kurumlar Birliği, İntegral Yatırım, Koleksiyon, Kuzey Marmara Otoyolu, Limak, PhillipCapital, Rams, Torkam Holding, Zeren Group