Bütçeden sonra ilk iş doğum izni

Çocuğun üstün yararı ilkesi gereği Meclis'e sunulacak yasa teklifi ile ebeveynlere verilecek olan doğum izni sürelerinin de uzatılmasını içeren kanun teklifinin son şeklini alması için önceki gün TBMM'de toplantı düzenlendi. AK Parti grubunda yapılan toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin katıldı.

AA, Fotoğraf



AK Parti kaynakları, toplantının sadece çocuklar ve sosyal medya ile sınırlı olmadığını, son günlerde yeniden tartışılmaya başlanan ebeveynlere doğum izni hakkının da ele alındığını bildirdi. Doğum izninin teşvik edilmesi için annelere verilen 16 haftalık iznin süresinin 24 haftaya çıkarılması, babalık izninin ise 5 günden 10 güne uzatılması sağlanacak. Doğum izni süresini düzenleyen teklifin esnek çalışma paketinden ayrı tutularak, Çalışma Bakanlığı'ndan alınıp Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gönderildiği öğrenildi. Aile Bakanlığı'nın da düşen doğum hızının artırılması için yeni yılın ilk haftalarında yasa teklifinin Meclis gündemine alınıp hızlı şekilde hayata geçirilmesi için AK Parti Meclis Grubu'yla temasa geçme kararı aldığı belirtildi. Kaynaklar, düzenlemenin sene başında gelecek olan torba teklifte yer alacağını, yetişmemesi halinde müstakil kanun teklifi olarak Meclis gündemine alınması için çalışmaların hızlandırıldığını ifade etti.