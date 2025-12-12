Borsada yatırımcı sayısı azalırken ‘milyoner’ sayısı arttı

Borsa İstanbul'da pay senedindeki toplam yatırımcı sayısı Kasım sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre yüzde 6.4 azalarak 6 milyon 431 bin 980'e geriledi. Yatırımcıların toplam portföy değeri ise 5.7 trilyon liradan 7 trilyon 283 milyar liraya yükseldi. Geçen yılın sonuna göre bakıldığında Kasım ayı itibarıyla "1 milyon lira üzeri" portföy diliminde yer alan "milyoner" yatırımcı sayısında ve bu dilimin portföy büyüklüğünde artış görüldü. "Mıiyoner" yatırımcı sayısı geçen yılın sonunda 239 bin 742 iken, Kasım itibarıyla yüzde 23.2 yükselişle 295 bin 343'e yükseldi. Böylece, Borsa İstanbul'a 55 bin 601 yeni 'milyoner' yatırımcı eklendi. Aynı dönemde bu yatırımcıların yönettiği toplam portföy büyüklüğü de 5.2 trilyon liradan 6.8 trilyon liraya çıktı. Sayıca pay senedi yatırımcılarının yüzde 4.6'sını oluşturan bu grup, yatırımlarıyla toplam pay senedi piyasasının yüzde 94.1'ini elinde bulunduruyor.