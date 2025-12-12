PODCAST CANLI YAYIN

Borsada yatırımcı sayısı azalırken ‘milyoner’ sayısı arttı

Borsa İstanbul’da ‘1 milyon lira üzeri’ portföy dilimindeki yatırımcı sayısı 11 ayda 55 binden fazla arttı. 295 bin milyoner yatırımcının yönettiği portföy de toplam portföyün yüzde 94.1’i olan 6.8 trilyon liraya ulaştı

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Borsada yatırımcı sayısı azalırken ‘milyoner’ sayısı arttı

Borsa İstanbul'da pay senedindeki toplam yatırımcı sayısı Kasım sonu itibarıyla geçen yılın sonuna göre yüzde 6.4 azalarak 6 milyon 431 bin 980'e geriledi. Yatırımcıların toplam portföy değeri ise 5.7 trilyon liradan 7 trilyon 283 milyar liraya yükseldi. Geçen yılın sonuna göre bakıldığında Kasım ayı itibarıyla "1 milyon lira üzeri" portföy diliminde yer alan "milyoner" yatırımcı sayısında ve bu dilimin portföy büyüklüğünde artış görüldü. "Mıiyoner" yatırımcı sayısı geçen yılın sonunda 239 bin 742 iken, Kasım itibarıyla yüzde 23.2 yükselişle 295 bin 343'e yükseldi. Böylece, Borsa İstanbul'a 55 bin 601 yeni 'milyoner' yatırımcı eklendi. Aynı dönemde bu yatırımcıların yönettiği toplam portföy büyüklüğü de 5.2 trilyon liradan 6.8 trilyon liraya çıktı. Sayıca pay senedi yatırımcılarının yüzde 4.6'sını oluşturan bu grup, yatırımlarıyla toplam pay senedi piyasasının yüzde 94.1'ini elinde bulunduruyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Şarkıcı Güllü'nün ölümünde bilirkişi raporu: "Düşmedi itildi" | Gözaltı sayısı 5'e yükseldi
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı bugün! Zamda üst sınır ne olacak?
D&R
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Futbolda bahis soruşturmasında Barış Alper ve Abdülkerim Bardakcı'ya inceleme başlatıldı
Finansın geleceği Turkuvaz'da şekilleniyor! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten enflasyon mesajı: 2027'de tek haneye düşecek
Norveç'te Talisca şov! Brann - Fenerbahçe: 0-4 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de: 9 üniversitenin rektörü değişti
CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi! İBB'den İstanbul'a zam yağmuru: İSPARK, Kent Lokantası, mezarlık...
Bakan Güler'den PKK ve SDG'ye net uyarı: Terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz | Gazze mesajı: Türkiye sorumluluk almaya hazır
Milyoner'e damga vuran fedakar öğretmen... Tek öğrenci için 60 km yol gidiyor
Mehmet Akif Ersoy'un ifadesindeki yalan! "Televizyona çıkarmadım" dediği savunmasını yayın kayıtları çürüttü
Beyaz Saray’da 12 milyarder! Trump’a milyonlar yağdırdılar
Başkan Erdoğan'dan işverene asgari ücret mesajı: "Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum"
Fenerbahçe'ye dev forvet! Youssef En-Nesyri sonrasında gol makinesi olacak
İmralı Heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek! Ana gündem Terörsüz Türkiye'de rapor safhası
Medyadaki safra taşı dökülüyor! Mehmet Akif Ersoy'dan "Rezan Epözdemir'le Barcelona'da görüştüm" itirafı | Kenan Tekdağ bu işin neresinde?
TIME yılın kişisini seçti! İki kapak 8 isim: İşte yapay zekanın mimarları
5. Finansın Geleceği Zirvesi Turkuvaz Medya'da! CB Yardımcısı Yılmaz Avrupa'da ilk 4 hedefini açıkladı
Aliye’nin minik Arda’sı büyüdü! Ayberk Koçar’ın son hali sosyal medyada gündem oldu