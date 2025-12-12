Asgari ücrete yüzde 30 artış senaryosu öne çıktı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 yılı zam oranı için ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren yeni asgari ücret pazarlık süreci 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira.

AA, fotoğraf



6 BİN 631 TL ARTIŞ DEMEK

2026 yılı zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor. Ancak AK Parti kulislerinde zam oranının yüzde 30 seviyesinde gerçekleşebileceği, 6 bin 631 TL'lik zamla asgari ücretin 28 bin 735 TL olabileceği konuşuluyor.

Yetkililer, artık çalışma hayatında yoğunlukla asgari ücretin üzerinde bir maaş verildiğine dikkat çekerek, işverenlerin de böyle bir orana karşı çıkmayabilecekleri değerlendirmesinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin çıkışı, asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı. Buna göre; asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL'ye çıkmış olacak. Eğer oran yüzde 32 olursa zamlı ücret, net 29 bin 177, brüt 34 bin 326 TL'ye yükselecek.