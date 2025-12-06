Elektrik sayaçları akıllanacak: Güncelleme 1 Mart'ta başlayacak
Enerjı Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akıllı sayaçlara ilişkin düzenlemeyi yayımladı. 1 Mart 2026'dan itibaren elektrik dağıtım şirketleri, hanelere akıllı elektrik sayacı takmaya başlayacak. Akıllı sayaçlar sayesinde vatandaşlar, güncel elektrik giderlerini, geçmiş dönem faturalarını, kesinti bilgilerini ve tüketim raporlarını kolayca takip edebilecekler. 2028'e kadar tüm sayaçların güncellenmesi planlanıyor.