Elektrik sayaçları akıllanacak: Güncelleme 1 Mart'ta başlayacak

EPDK’nın yayımladığı düzenlemeye göre, elektrik dağıtım şirketleri 1 Mart 2026’dan itibaren hanelere akıllı sayaç takmaya başlayacak. Vatandaşlar, bu sayaçlar üzerinden anlık tüketimlerini, geçmiş fatura bilgilerini ve olası kesinti duyurularını kolayca takip edebilecek. Tüm sayaçların 2028 yılına kadar akıllı sisteme geçirilmesi hedefleniyor.

Enerjı Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akıllı sayaçlara ilişkin düzenlemeyi yayımladı. 1 Mart 2026'dan itibaren elektrik dağıtım şirketleri, hanelere akıllı elektrik sayacı takmaya başlayacak. Akıllı sayaçlar sayesinde vatandaşlar, güncel elektrik giderlerini, geçmiş dönem faturalarını, kesinti bilgilerini ve tüketim raporlarını kolayca takip edebilecekler. 2028'e kadar tüm sayaçların güncellenmesi planlanıyor.

