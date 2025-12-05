Nadir elementler için temel atılıyor: Sondaj filosu büyüyor!

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, nadir toprak elementlerine yönelik endüstriyel tesisin temelini 2026'da atmayı hedeflediklerini söyledi. Dünya Madenciler Günü dolayısıyla düzenlenen Sorumlu Madencilik Zirvesi'nde konuşan Bayraktar, Beylikova'daki 694 milyon tonluk nadir toprak elementinin üretimine yönelik olarak pilot tesisi 2023'te devreye aldıklarını, ikinci faz olan endüstriyel tesisin kurulması çalışmalarına da devam ettiklerini söyledi. Bayraktar, "Hedefimiz 2026'da endüstriyel tesisin temelini atmak, 2 yıl içerisinde de bu tesisi hayata geçirmektir" dedi.

SIRA MADEN BORSASI'NDA

Kapsamlı düzenlemelerle madencilikte yeni dönemin kapılarını araladıklarını kaydeden Bayraktar, "İstanbul Finans Merkezi'nde maden borsamızı artık devreye almak istiyoruz. EPİAŞ, bu konuda SPK'ya başvurusunu yaptı. Kurulun en kısa sürede bu konuda gerekli izni vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE, ABD'DEKİ PROJELERDE ORTAKLIK İSTİYOR

Bayraktar, Türkiye'nin ABD'deki gaz projelerine yatırım yapmak istediğini söyledi. Türkiye'nin 10-15 yılda ABD'den bin 500 LNG kargosu alacağını anlatan Bayraktar, "Gaz tedarikinde pozisyonumuzu korumak ve tüm değer zincirini oluşturmak için upstream'e yatırım yapmayı değerlendiriyoruz" dedi.

YENİ TESİS GELİYOR: SONDAJ FİLOSU BÜYÜYOR



Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz derin deniz sondaj gemisinden ilkinin 30 Eylül'de ulaşmasının ardından ikincisi de Mersin'e açıklarına geldi. TPAO'ya devredilen 7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi, Taşucu Limanı'nın yaklaşık 1 mil açığına demirledi. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından göreve katılacak olan ve henüz isimleri belirlenmeyen 5'inci ve 6'ncı sondaj gemileri, limandaki işlemlerinin ardından görev yerlerine uğurlanacak. Bakan Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de görev yapacak 6'ncı derin deniz sondaj gemisine ilişkin, "Gelecek yıl faaliyete başlayacak ve Karadeniz genelinde 6 yeni keşif kuyusu açacak" ifadesini kullanmıştı.