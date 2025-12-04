Türkiye doğalgaz ihracatında liderliğe oynuyor

BOTAŞ, enerji şirketleri ENI ve SEFE ile iki uzun dönemli LNG anlaşması imzaladı. Törene katılan Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl toplam 106 milyar metreküplük uzun dönemli LNG tedarik anlaşmaları imzalandığını söyledi. Türkiye'nin birçok ülkeye doğal gaz ihraç eder hale geldiğini belirten Bayraktar, "Türkiye'nin yoğun altyapı yatırımları kendi iç piyasasının dinamikleriyle beraber ülkemizi gazda bir merkez ülke konumuna getiriyor. Türkiye LNG'de ve doğal gazda, enerjide merkez ülke olma rolünde faaliyetleri devam ettirerek önümüzdeki yıllara gidecek" değerlendirmesinde bulundu.

